Quentin Tarantino zdradził, co będzie robił na „filmowej emeryturze”. „Dałem od siebie wszystko, co mogłem”

Dlaczego Tarantino chce przestać tworzyć filmy? – Po prostu myślę, że dałem od siebie w tym kontekście wszystko, co mogłem – odpowiada reżyser w rozmowie z „GQ Australia” . Poinformował, że myśli o pisaniu książek o filmach oraz sztuk teatralnych. – Nadal będę kreatywny – zaznaczył.

Wiadomo, że reżyser ma wkład w dwa nadchodzące filmy – „Star Trek” o ratingu R. i „sequel” „Django” , który jest w fazie produkcji. Tarantino w wywiadzie żartował, że być może już powinien zakończyć reżyserowanie filmów, gdy jeszcze są one dobrze odbierane. Nawiązał przy tym do filmu „Pewnego razu... w Hollywood” . – Ma dobre przyjęcie, może nie będę kręcił 10 filmu i zatrzymam się teraz! – mówił.

„Pewnego razu... w Hollywood”

Premierę filmu „Once upon a time in Hollywood” zaplanowano na 9 sierpnia. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2019 roku. Zarówno ze względu na obsadę, osobę reżysera, jak i kontrowersyjny temat – zabójstwo ciężarnej Sharon Tate, żony Romana Polańskiego. Polskich widzowie z pewnością są też ciekawi roli, jaką w filmie odegra Rafał Zawierucha, wcielający się w rolę polskiego reżysera.

Leonardo DiCaprio w filmie wcieli się w rolę Ricka Daltona (postać fikcyjna), a Brad Pitt zagra Cliff Booth (postać fikcyjna). Ich drogi krzyżują się w filmie z Sharon Tate, którą zagra Margot Robbie. W nowej produkcji Tarantino zobaczymy ponadto: Ala Pacino (w roli producenta Marvina Schwartza) i zmarłego niedawno Luke'a Perry'ego (w roli reżysera Scotta Lancera), Dakotę Fanning (przestępczyni Lynette Fromme), Emilie Hirscha (fryzjer Jay Sebring), Damiana Lewisa (aktor filmowy Steve McQueen), Damona Herrimana (Charles Manson), Rafała Zawieruchę (Roman Polański). Do obsady dołączyli też James Marsden i Kurt Russel.

Czytaj także:

Rami Malek postawił warunki przed przyjęciem roli w nowym Bondzie. „Nie zgodziłbym się na to”