W planach był prequel filmu „Bodyguard”. Kevin Costner: W roli głównej wystąpić miała księżna Diana

– Pamiętam, że była niezwykle miła przez telefon. Zadała mi tylko jedno pytanie – czy będziemy mieli na przykład scenę, w której będziemy się całować. Powiedziała to z pełnym szacunkiem. Była zdenerwowana, ponieważ jej życie było bardzo strzeżone. Odpowiedziałem jej, że będzie tego trochę, ale możemy to zrobić ze smakiem – wyznał.

Film „Bodyguard” był jednym z najlepiej przyjętych produkcji lat 90. Zarobił 121 mln dolarów w samym Stanach Zjednoczonych, a Whitney Houston, ikonę muzyki, zamienił też w znaną na całym świecie gwiazdę filmową.

Zdobywca Oscara za film „Tańczący z wilkami” (1990) przyznał, że za możliwość nawiązania kontaktu z księżną Dianą odpowiadała Sarah Ferguson, księżna Yorku. – Sarah była naprawdę ważna. Na zawsze będę miał do niej szacunek, ponieważ to ona sprawiła, że moja rozmowa z Dianą była możliwa. Nigdy nie powiedziała czegoś w stylu: „A co ze mną? Przecież też jestem księżniczką” . Zawsze wspierała ten pomysł – wyznał Costner.