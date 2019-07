„Milionerzy”. Pytania o blizny Matki Boskiej Częstochowskiej, dzieci indygo i defenestrację praską

Pierwszą uczestniczką wyemitowanego w środę wieczorem programu „Milionerzy” była pani Gabriela. Szybko przeszła zarówno przez eliminację, jak i pierwsze pytania. Ciężko zrobiło się dopiero przy pytaniu o defenestrację praską.

Defenestracja praska to wyrzucenie siedmiu rajców:

A. przez okno

B. z pociągu

C. z partii

D. z pracy

Pani Gabriela zdecydowała się skorzystać z koła ratunkowego – pytanie do publiczności. Ta wskazała, że poprawna odpowiedź to A. W ten sposób uczestniczka przeszła do kolejnego pytania, czyli: „Jaką aurę mają mieć tak zwane dzieci indygo?” – złotą, srebrną, niebieską czy czerwoną. Poprawna odpowiedź na pytanie to C, czyli niebieską.

Spore trudności pani Gabriela miała przy kolejnym pytaniu – za 20 tys. złotych. Zdecydowała się nawet skorzystać z koła ratunkowego – telefon do przyjaciela, jednak pomoc jej siostry niewiele pomogła. Pytanie brzmiało: „Oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej pokrywają blizny. Gdzie znajdują się trzy największe?”

A. na jej prawym policzku

B. na jej lewym policzku

C. na czole

D. na skroni

Poprawna odpowiedź to A – na jej prawym policzku. Pani Gabriela nie zdecydowała się zaryzykować i postanowiła zrezygnować z dalszej gry.