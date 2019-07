Tajne kody do Netfliksa. Ten trick znacząco ułatwia korzystanie z serwisu

Kody to nic innego jak ciąg liczb, które dopisane w odpowiedni sposób do adresu strony przekierowują widzów na określone kategorie filmów.

Podstawowy wybór kategorii w Netfliksie jest ograniczony do kilku najpopularniejszych jak „komedia”, „horror” czy „filmy dla dzieci”. Jeśli jednak chcemy, by wyszukiwanie było łatwiejsze i dokładniejsze, możemy skorzystać z kodów przypisanych bardziej konkretnym zakresom tematycznym.

Dzięki temu fan horrorów może wyszukać horrory o wampirach lub horrory o zombie. Podobnie szukając filmów science fiction i fantasy, możesz zawęzić wyszukiwanie do klasycznych filmów z tego gatunku, lub na przykład do filmów przygodowych o tej tematyce. Z kolei, jeśli masz dzieci, możesz zawęzić wyszukiwanie do filmów i seriali polecanych dla ich konkretnego wieku.

Jak skorzystać z kodu?

Nie jest to nic skomplikowanego. Do adresu http://www.netflix.com/browse/genre/ doklejamy ciąg liczb odpowiadający konkretnej kategorii. Na przykład, jeśli mamy ochotę obejrzeć „Rodzinne filmy świąteczne”, dodajemy końcówkę 1474017, a cały adres, który powinien znaleźć się w pasku przeglądarki, wygląda następująco: http://www.netflix.com/browse/genre/1474017.

Poniżej przedstawiamy popularne kategorie, które mogą was zainteresować, a na końcu tekstu znajdziecie alfabetyczną listę 188 kategorii z kodami, które do nich prowadzą.

Alfabetyczna lista kategorii:

Akcja i przygoda: 1365

Anime – akcja: 2653

Anime – horror: 10695

Anime – science fiction: 2729

Anime fantasy: 11146

Anime: 7424

Artystyczne kino autorskie: 29764

Azjatyckie filmy akcji: 77232

Brytyjskie familijne firmy świąteczne – 1527064

Brytyjskie seriale i programy: 52117

Chińskie filmy: 3960

Czarne komedie: 869

Disney: 67673

Dokumentalne filmy muzyczne i koncertowe: 90361

Dokumenty biograficzne: 3652

Dokumenty naukowe i przyrodnicze: 2595

Dokumenty o podróżach i przygodach: 1159

Dokumenty o tematyce historycznej: 5349

Dokumenty o tematyce kryminalnej: 9875

Dokumenty o tematyce militarnej: 4006

Dokumenty o tematyce politycznej: 7018

Dokumenty społeczno-kulturalne: 3675

Dokumenty: 6839

Dramaty anime: 452

Dramaty biograficzne: 3179

Dramaty dla nastolatków: 9299

Dramaty kryminalne: 6889

Dramaty na podstawie literatury: 4961

Dramaty niezależne: 384

Dramaty o show-biznesie: 5012

Dramaty o tematyce LGBTQ: 500

Dramaty o tematyce wojskowej: 11

Dramaty obyczajowe: 3947

Dramaty oparte na faktach: 3653

Dramaty romantyczne: 1255

Dramaty science fiction: 3916

Dramaty telewizyjne: 11714

Dramaty: 5763

Dziwaczne filmy romantyczne: 36103

Edukacyjne dla dzieci: 10659

Epopeje: 52858

Europejskie świąteczne filmy familijne – 1527063

Familijne filmy świąteczne od lat 90. – 1476024

Film noir: 7687

Filmowe adaptacje książek dla dzieci: 10056

Filmy afrykańskie: 3761

Filmy akcji i przygodowe o tematyce wojskowej: 2125

Filmy akcji science fiction i fantasy: 1568

Filmy anime: 3063

Filmy animowane dla dorosłych: 11881

Filmy australijskie: 5230

Filmy belgijskie: 262

Filmy brytyjskie: 10757

Filmy dla dzieci w wieku 0-2 lat: 6796

Filmy dla dzieci w wieku 11-12 lat: 6962

Filmy dla dzieci w wieku 3-4 lat: 6218

Filmy dla dzieci w wieku 5-7 lat: 5455

Filmy dla dzieci w wieku 8-10 lat: 561

Filmy dla dzieci ze zwierzętami: 5507

Filmy dokumentalne na temat duchowości: 2760

Filmy familijne i dla dzieci: 783

Filmy familijne: 51056

Filmy fantasy: 9744

Filmy francuskie: 58807

Filmy gangsterskie: 31851

Filmy hinduskie: 10463

Filmy hiszpańskie: 58741

Filmy holenderskie: 10606

Filmy irlandzkie: 58750

Filmy japońskie: 10398

Filmy kampowe: 1252

Filmy klasyczne: 31574

Filmy koreańskie: 5685

Filmy kostiumowe: 12123

Filmy latynoamerykańskie: 1613

Filmy muzyczne dla dzieci: 52843

Filmy niemieckie: 58886

Filmy o baseballu: 12339

Filmy o boksie: 12443

Filmy o country i muzyce western/folk: 1105

Filmy o futbolu amerykańskim: 12803

Filmy o jazzie i easy listening: 10271

Filmy o koszykówce: 12762

Filmy o piłce nożnej: 12549

Filmy o potworach: 947

Filmy o sztukach walki: 8985

Filmy o wierze i duchowości: 26835

Filmy przygodowe science fiction: 6926

Filmy przygodowe: 7442

Filmy romantyczne: 8883

Filmy satyryczne: 4922

Filmy science fiction i fantasy: 1492

Filmy science fiction o obcych: 3327

Filmy sensacyjne: 9994

Filmy szpiegowskie akcji i przygodowe: 10702

Filmy świąteczne przeznaczone dla rodzin – 1394522

Filmy włoskie: 8221

Filmy wschodnioeuropejskie: 5254

Filmy z Azji Południowo-Wschodniej: 9196

Filmy z Bliskiego Wschodu: 5875

Filmy z Nowej Zelandii: 63782

Filmy z superbohaterami i bohaterami komiksów: 10118

Historie satanistyczne: 6998

Horrory dla nastolatków: 52147

Horrory klasy B: 8195

Horrory komediowe: 89585

Horrory o potworach: 6895

Horrory o wampirach: 75804

Horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych: 42023

Horrory o zombie: 75405

Horrory science fiction: 1694

Horrory telewizyjne: 83059

Horrory z motywem oceanu: 45028

Horrory: 8711

Kanadyjskie świąteczne filmy familijne – 1721544

Kino niezależne: 7077

Kino skandynawskie: 9292

Klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576

Klasyczne filmy science fiction i fantasy: 47147

Klasyczne filmy wojenne: 48744

Klasyczne komedie: 31694

Klasyczne musicale: 32392

Klasyczne seriale: 46553

Klasyczne thrillery: 46588

Klasyczne westerny: 47465

Klasyki dramatu: 29809

Klasyki filmów romantycznych: 31273

Komedia pomyłek: 10256

Komedie akcji: 43040

Komedie anime: 9302

Komedie dla nastolatków: 3519

Komedie niezależne: 4195

Komedie o głuptasach: 9702

Komedie o sporcie: 4370

Komedie polityczne: 2700

Komedie romantyczne: 5475

Koreańskie programy i seriale: 67879

Krwawe horrory i filmy o seryjnych zabójcach: 8646

Kryminalne filmy akcji i przygodowe: 9584

Kultowe filmy science fiction i fantasy: 4734

Kultowe filmy: 7627

Kultowe horrory: 10944

Kultowe komedie: 9434

Kultowe programy i seriale: 74652

Miniseriale: 4814

Mockumenty: 26

Musicale: 13335

Muzyczne: 1701

Muzyka miejska i dance: 9472

Muzyka światowa: 2856

Niezależne filmy akcji i przygodowe: 11804

Niezależne filmy romantyczne: 9916

Popularne filmy romantyczne: 502675

Programy i seriale dla nastolatków: 60951

Programy i seriale o tematyce wojskowej: 25804

Programy komediowe: 10375

Reality TV: 9833

Romantyczne filmy świąteczne – 1394527

Seriale akcji i przygodowe: 10673

Seriale anime: 6721

Seriale dla dzieci: 27346

Seriale dokumentalne: 10105

Seriale i programy kryminalne: 26146

Seriale kulinarne i podróżnicze: 72436

Seriale naukowe i przyrodnicze: 52780

Seriale science fiction i fantasy: 1372

Seriale sensacyjne: 4366

Sport i fitness: 9327

Stand-upy: 11559

Sztuki walki, boks i wrestling: 6695

Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 11-12 lat – 1477206

Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 5-7 lat – 1477201

Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 8-10 lat – 1477204

Świąteczne filmy familijne, które poprawą nastrój – 1475066

Telewizyjne kreskówki: 11177

Thrillery akcji: 43048

Thrillery kryminalne: 10499

Thrillery niezależne: 3269

Thrillery o zjawiskach nadprzyrodzonych: 11140

Thrillery polityczne: 10504

Thrillery psychologiczne: 5505

Thrillery science fiction: 11014

Thrillery szpiegowskie: 9147

Thrillery: 8933

Westerny: 7700

Zmysłowe filmy romantyczne: 35800

Zmysłowe thrillery: 972

Zwariowane świąteczne filmy familijne – 1475071

