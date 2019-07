Gwiazdy „Stranger Things” opowiedziały o serialu. „Pojawia się wiele kontrowersji”

Finn Wolfhard i Caleb McLaughlin, którzy wcielają się w role Mike'a i Lucasa, pojawili się na organizowanym w Gdyni Open'er Festival. Gwiazdy „Stranger Things” przyznały, że ich bohaterowie w najnowszym sezonie stali się bardziej dojrzali. – Pojawia się wiele kontrowersji, bo ten sezon opowiada o tym, że część z nas doświadcza pierwszych miłości. Niektórzy z nas są w związkach, a niektórzy nie. Niektórzy nie chcą dorastać tak szybko, jak pozostali – powiedzieli aktorzy w rozmowie z Antyradio.pl. Dodali, że chociaż pojawia się brak wzajemnego zrozumienia, to postaci ze „Stranger Things” wciąż pozostają bliskimi przyjaciółmi.

Co z Demogorgonem?

Podczas rozmowy padło pytanie o to, który z dotychczasowych sezonów jest najlepszy. – Ulubiony sezon? Chyba trzeci. I pierwszy. W sumie to w takiej kolejności: trzeci, pierwszy i drugi – przyznali Wolfhard i McLaughlin. Zdradzili, że odgrywanie scen, podczas których ich bohaterowie boją się i są przerażeni, nie jest łatwe. – Demogorgon był dla nas jednocześnie straszny i niestraszny. Bo był prawdziwy. Mogliśmy go dotknąć i autentycznie poczuć. I był naprawdę obrzydliwy. Ale z drugiej strony był to facet w kostiumie, rzucający „Hej, co słychać?” – zdradzili aktorzy.

Gwiazdy „Stranger Things” przyznały, że dobrze układa im się praca na planie z braćmi Duffer, czyli twórcami serialu. – Lubią nasze pomysły. Pozwalają nam na wyrażenie własnej opinii o naszych postaciach – podsumowali aktorzy.

O czym będzie 3. sezon „Stranger Things”?

Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa znana z poprzednich sezonów „Stranger Things” Netfliksa zaczyna dorastać. Kwitnące romanse komplikują relacje w grupie i dzieciaki muszą znaleźć sposób na to, jak wchodząc w dorosłość, pozostać przyjaciółmi. Tymczasem na horyzoncie znów pojawia się niebezpieczeństwo. Miasto musi stawić czoła starym i nowym wrogom, a Jedenastka i jej przyjaciele uświadamiają sobie, że zło nigdy się nie kończy, zło ewoluuje. Teraz wszyscy muszą działać wspólnie, aby przetrwać i zapamiętać, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach.