Disney wybrał nową Arielkę. Halle Bailey zagra w aktorskiej wersji „Małej Syrenki”

Halle Bailey ma zespół razem z siostrą Chloe. W 2018 roku ukazała się ich pierwsza płyta „The Kids Are Alright” . Stały się one sławne po tym, jak cover piosenki „Pretty Hurts” Beyonce w ich wykonaniu, zwrócił uwagę samej Queen B. Następnie siostry podpisały umowę z Parkwood Entertainment, a duet występował jako support podczas europejskiej trasy Beyonce w 2016 roku.

O tym, że wystąpi w aktorskiej wersji bajki Disneya jako Arielka, Halle Bailey poinformowała za pośrednictwem swojego Instagrama. Zamieściła także grafikę obrazującą, jak mogłaby ona wyglądać w bajce. „Marzenia się spełniają” – napisała.