„Kocham Cię, teraz umieraj”. Jest zwiastun dokumentu HBO o głośnej sprawie samobójstwa

W lipcu 2014 roku 18-letni Conrad Roy popełnił samobójstwo w swoim samochodzie na parkingu w Fairhaven, w stanie Massachusetts. Niedługo potem policja znalazła w telefonie nastolatka setki niepokojących wiadomości od jego dziewczyny, 17-letniej Michelle Carter, która wydawała się nakłaniać go do odebrania sobie życia. Odkrycie wzbudziło sensację w mediach i doprowadziło do procesu, podczas którego padły trudne pytania dotyczące nowych technologii, mediów społecznościowych i zdrowia psychicznego. Zastanawiano się także, czy można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za czyjeś samobójstwo.

Dokument HBO „Kocham Cię, teraz umieraj” został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Erin Lee Carr, która w swojej filmografii ma takie filmy zrealizowane dla HBO jak: „Kochana mamusia nie żyje” czy „Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce”. Tym razem reżyserka przedstawia wnikliwe studium samobójstwa nastolatka, które wywołało ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku.

Relacja nastolatków i oskarżenie

W 2012 roku dwoje nastolatków zakochało się w sobie. Michelle Carter i Conrad Roy mieszkali daleko od siebie i spotkali się nie więcej niż pięć razy, ale w ciągu dwóch lat wymienili tysiące sms-ów. Kiedy w czerwcu 2014 roku Roy został znaleziony martwy w swoim samochodzie, wszyscy byli przekonani, że to typowe samobójstwo poprzez zatrucie się tlenkiem węgla. Sprawa przyjęła jednak nietypowy obrót, kiedy detektywi znaleźli w telefonie chłopaka niepokojące wiadomości. Okazało się, że 17-letnia Michelle Carter namawiała Conrada do samobójstwa, nawet kiedy chłopak rozmyślił się i wysiadł z samochodu.

Dokument HBO „Kocham Cię, teraz umieraj” opowiada o skomplikowanej relacji Carter i Roya, której obraz wyłania się z tysięcy wiadomości, jakie nastolatkowie wysłali sobie w ciągu trwającej dwa lata znajomości, o łączącej ich więzi i jej tragicznych konsekwencjach. Twórcy filmu przeprowadzili po raz pierwszy przed kamerą wywiady z bliskimi, przyjaciółmi i członkami lokalnych społeczności obojga bohaterów. Opowiadana przez nich historia doprowadziła do zmian we współczesnym orzecznictwie i ma szeroko idące społeczne konsekwencje w kontekście rzeczywistego świata i wirtualnej rzeczywistości. Dokument przedstawia wielowątkową i niecodzienną opowieść, w której połączenie choroby psychicznej, poczucia samotności z kulturą masową i nową technologią miało tragiczny finał.

Po zakończeniu śledztwa w sprawie samobójstwa Conrada Roya w lipcu 2017 roku Michelle Carter została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci. W sierpniu 2017 roku zapadł wyrok skazujący, a w lutym 2019 roku po odrzuceniu apelacji dziewczyna zaczęła odbywać 15-miesięczny wyrok.

Materiały z procesu

Twórcy dokumentu „Kocham Cię, teraz umieraj” wykorzystali materiały filmowe z procesu Michelle Carter. Ich ekipa jako jedyna otrzymała zgodę na wniesienie kamery na salę rozpraw, aby zarejestrować ten precedensowy proces. W dokumencie zobaczymy wywiady z osobami, które odegrały ważną rolę w przedstawionej historii, w tym: członkami najbliższej rodziny Conrada Roya, Josephem Cataldo - obrońcą Michelle Carter, dr Peterem Bregginem - biegłym powołanym przez obronę, detektywami, którzy prowadzili śledztwo i dziennikarzami, którzy szeroko relacjonowali sprawę samobójstwa i późniejszy proces.

Producentem filmu HBO „Kocham Cię, teraz umieraj” jest Andrew Rossi, a współproducentką Alison Byrne. Ścieżkę dźwiękową skomponował Ian Hultquist. Za zdjęcia odpowiadał Bryan Sarkinen, a za montaż Andrew Coffman. Sheila Nevins pełniła obowiązki producenta wykonawczego, Sara Bernstein starszego producenta. Film miał swoją prapremierę podczas tegorocznego festiwalu filmowego South by Southwest (SXSW).

Premiera dokumentu HBO „Kocham Cię, teraz umieraj”

Premiera pierwszej części filmu dokumentalnego HBO „Kocham Cię, teraz umieraj” („I Love You, Now Die: the Commonwealth vs. Michelle Carter”) odbędzie w HBO GO 10 lipca, drugiej części natomiast dzień później – 11 lipca.

