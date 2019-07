Netflix szykuje serial „Dracula”. Są już pierwsze zdjęcia!

Duński aktor ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak „The Square” czy „Dziewczyna w sieci pająka”. Teraz Claes Bang zmierzy się z legendą Hrabiego Draculi, a Netflix opublikował właśnie zdjęcia z planu serialu.

„Dracula” ma być mini-serialem przygotowywanym przez Stevena Moffata i Marka Gattisa – twórców Sherlocka. Produkcja będzie składać się z trzech pełnometrażowych odcinków i jest realizowana przez stację BBC i Netflixa. Akcja rozpocznie się w 1897 roku w Transylwanii, gdzie Dracula będzie knuł plany zniszczenia Londynu. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Obsada „Draculi”

Do obsady opartego na klasycznej powieści Brama Stokera trzyczęściowego serialu dołączą Lyndsey Marshal (Trauma, Liga Dżentelmenów), Chanel Cresswell (The Bay, To właśnie Anglia), Matthew Beard (Była sobie dziewczyna, Gra tajemnic), Lydia West (Rok za rokiem), Paul Brennen (Wild Bill, Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe, Beautiful People), Sofia Oxenham (Poldark - Wichry losu, Grantchester), John McCrea (Everybody’s Talking About Jamie, Piękny kraj), Phil Dunster (Humans, Save Me) oraz debiutująca na małym ekranie Millicent Wong.

Do grona aktorów u boku Claesa Banga w roli Draculi dołączą również Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark oraz Nathan Stewart-Jarrett.