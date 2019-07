Kinga Rusin zamieściła zdjęcie z Janem Pawłem II. „Nie używajcie wiary by nienawidzić bliźniego swego”

Na swoim profilu na Instagramie Kinga Rusin zamieściła zdjęcie z Janem Pawłem II, pod którym wyłączyła możliwość komentowania.

„Nie używajcie wiary by nienawidzić bliźniego swego” – podpisała fotografię dziennikarka TVN. Do wpisu dołączyła link do swojej nowej inicjatywy Biało-Czerwone Serca.

O co chodzi w akcji Biało-Czerwone serca?

„Wasze zaangażowanie jest niesamowite. Piszecie o przypadkach dyskryminacji, nietolerancji i przemocy, mowie i czynach pełnych zła i nienawiści. Piszecie też, że chcecie stawać publicznie w obronie słabszych. Opisujecie dobro, które można czynić razem. Jesteście Polakami, patriotami z dobrymi sercami, Biało-Czerwonymi Sercami! Tego nie wolno zmarnować! Dlatego, razem z moim partnerem Markiem Kujawą, pomożemy Wam stworzyć miejsce dla tej energii. To „Biało-Czerwone Serca”. Naszym celem jest nagłaśnianie spraw: aby wszyscy mogli szybciej reagować na zło i wspierać dobro. Projekt jest spontaniczny. Chcemy tworzyć go razem z wami” – pisała do internautów Kinga Rusin na Twitterze. „Będziemy przyznawać wyróżnienia. Dla przeciwstawiających się złu, dla czyniących dobro. Anty-nagrody pójdą do tych, którzy propagują nienawiść, nietolerancję, którzy dyskryminują, stosują przemoc. Polacy są z natury dobrzy, a kilka procent złych ludzi nie może nas zdominować” – dodała dziennikarka TVN.