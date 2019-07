„Moja Gwiazda: Teen Spirit” od dziś w kinach. W rolach głównych Elle Fanning i Agnieszka Grochowska

Już dziś na ekrany kin wchodzi nowy film producenta „La La Land” – „Moja Gwiazda: Teen Spirit”. Elle gra w nim Polkę, która w Wielkiej Brytanii próbuje zrealizować swoje marzenia i dlatego decyduje się na udział w talent show. W jej wyborach wspiera ją matka, Agnieszka Grochowska. Film to debiut reżyserski Maxa Minghelli, gwiazdora takich filmów jak „The social network”, „Opowieści podręcznej” i „Stażyści”.

W Wielkiej Brytanii mieszka ponad milion Polaków, którzy próbują spełnić swoje marzenie o lepszym życiu. Jedną z nich jest nastoletnia Violet Waleńska, która śni o karierze w brytyjskim show-biznesie. Jej kochająca, ale mocno stąpająca po ziemi matka widzi ją raczej w szkole, która da jej spokojną, pewną pracę. Gdy w ich miasteczku odbywają się eliminacje do słynnego talent show „Teen Spirit”, Violet bez wiedzy matki bierze w nich udział i ku swemu zdumieniu przechodzi do finałowego etapu. Skromna, niedoświadczona, ale utalentowana nastolatka z prowincji trafia nagle w tryby wielkiej rozrywkowej machiny. Tu wszystko dzieje się szybko, każdy myśli tylko o sobie, a o sukcesie nie zawsze decyduje talent. W takiej sytuacji to właśnie wsparcie najbliższych może okazać się kluczowe w drodze na życiowy szczyt. Los młodzieńczych marzeń Violet jest więc nie tylko w rękach jurorów, ale także jej matki.

Na fantastycznej ścieżce dźwiękowej utwory takich gwiazd jak Ariana Grande, Annie Lennox, Ellie Goulding, Robyn, Orbital, Katy Perry i inni.

