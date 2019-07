Kasia Smutniak pojawiła się na włoskim festiwalu. Aktorka błyszczała na czerwonym dywanie

Krótki przegląd mediów społecznościowych związanych z Taormina Film Fest nie pozostawia wątpliwości. Na Instagramie dużo uwagi poświęcono Kasi Smutniak, która pojawiła się na czerwonym dywanie. Pochodząca z Piły aktorka została szybko dostrzeżona przez fotoreporterów i dziennikarzy, którzy przeprowadzali z nią wywiady. Smutniak pojawiła się w Taorminie w związku z projekcją „Słodkiego końca dnia”, czyli filmu Jacka Borcucha, który jest doceniany przez krytyków polskich, jak i zagranicznych.

Jak donosi Radio Zet, aktorce towarzyszyła jej 14-letnia córka Sophie. Ojcem nastolatki był Pietro Taricone, czyli włoski aktor, którego Smutniak poznała na planie filmu „Radio West”. Taricone zmarł w 2010 roku, po tym jak podczas skoku nie odtworzył mu się spadochron. Rok później Smutniak związała się z producentem filmowym Domenico Proccacim, z którym doczekała się syna.

Wśród gwiazd pojawiła się także Nicole Kidman



Kasia Smutniak jest we Włoszech uznawana za gwiazdę kina



Polka była w centrum zainteresowania mediów



Kasia Smutniak na czerwonym dywanie

O czym jest „Słodki koniec dnia”?

„Słodki koniec dnia” to międzynarodowa produkcja, która podbiła światowe festiwale zdobywając Specjalną Nagrodę Jury dla Najlepszej Aktorki dla Krystyny Jandy na słynnym Festiwalu Sundance, a także główną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych 12. Mastercard OFF Camera w Krakowie. Najnowszy film Jacka Borcucha to historia o odwadze, sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach, a także o lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.

W roli Marii widzowie będą mogli podziwiać Krystynę Jandę, a jej córkę zagrała Kasia Smutniak. W projekt zaangażowana jest międzynarodowa obsada, m.in. Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta i Robin Renucci. Autorami scenariusza są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Za muzykę odpowiada Daniel Bloom, a aranżacji utworów podjął się Leszek Możdżer. Ścieżka dźwiękowa „Słodkiego końca dnia” ukaże się na rynku w dniu premiery kinowej – w piątek, 10 maja br. nakładem wydawnictwa Warner Music Polska.

Czytaj także:

Tak wygląda córka Romana Polańskiego. Pojawiła się na Tygodniu Mody w Paryżu