Piosenka z „Króla lwa” w polskiej wersji. Lepsza niż oryginał?

Kultowa piosenka „Can You Feel The Love Tonight?” została skomponowana przez Eltona Johna na potrzeby filmu z 1994 roku. W związku z powstaniem odświeżonej wersji „Króla lwa” utwór jest znowu nagrywany w różnych wersjach językowych. Po polsku „Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć” zaśpiewali Marcin Januszkiewicz oraz Zofia Nowakowska. Januszkiewicz ma na swoim koncie występy w teatrach oraz udział w licznych konkursach muzycznych. Jako wokalista wystąpił w oratorium Piotra Rubika i Zbigniewa Książka „Z powodu mojego imienia”, gdzie śpiewała również Zofia Nowakowska. 31-letnia wokalistka występowała w teatrze Studio Buffo, a z występów scenicznych znają ją także odwiedzający Teatr Muzyczny „Roma”.

Na udostępnionym w sieci nagraniu słyszymy Wiktora Zborowskiego, który użyczył głosu filmowemu Mufasie. Przypomnijmy, polska premiera filmu jest zaplanowana na 19 lipca.

Galeria:

Czym różni się nowy „Król Lew” od pierwszej wersji? Ujęcia z obu filmów

O czym będzie nowy „Król Lew”?

Nowy film w jawny sposób nawiązuje do swojego poprzednika. Będzie to nowocześniejsza i bardziej realistyczna wersja produkcji z 1994 roku. Twórcy najwyraźniej doszli do wniosku, że nie będą zmieniać czegoś, co się sprawdziło. W związku z tym raczej nie należy spodziewać się przełomowych zmian w fabule. Różnice pojawią się na poziomie realizacyjnym, a historia Simby na nowo odżyje w wyobraźni widzów na całym świecie.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, a za scenariusz Jeff Nathanson. W anglojęzycznej wersji głosów występującym w filmie postaciom użyczą: Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Skaza), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumba).