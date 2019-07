Koroniewska krytykowana za karmienie piersią 1,5-rocznej córki. „Zajmijmy się w końcu swoim życiem”

W lutym 2018 roku na świat przyszło drugie dziecko Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Aktorka znana przede wszystkim z serialu "M jak miłość" lubi dzielić się z internautami historiami z życia codziennego swojej rodziny. W ostatnim poście na Instagramie aktorka poruszyła ważny problem.

„Dzisiaj rano byłam na pobraniu krwi i kolejny raz, właściwie za każdym razem kiedy mówię komukolwiek, że karmię piersią moje niespełna półtoraroczne dziecko, otrzymuję na wstępie pytanie w stylu, ale po co jej to jeszcze... No właśnie... Po co... Zadziwia mnie totalna bezpośredniość części ludzi. Nigdy nie pozwoliłabym sobie na tego typu pytanie w stosunku do kogokolwiek. (To moje ulubione słowo- empatia, pamiętacie??!). Bo serio, złapałam się już nawet na tym, że to ja zaczynam się z tego dłuższego skądinąd karmienia tłumaczyć” – napisała aktorka.

W dalszej części wpisu Koroniewska podkreśliła, że każda tego typu decyzja jest absolutnie indywidualna. „Uważam też, że wiele mam karmiących mlekiem modyfikowanym, zwłaszcza tych od początku, też poddawanych jest negatywnej ocenie. Nie rozumiem ludzi, którzy wszystko generalizują i wysuwają daleko idące wnioski. Każda mama jest wyjątkowa. Koniec kropka. Zajmijmy się w końcu swoim życiem, a nie poprawianiem sobie samopoczucia mówiąc innym, jak mają żyć. To my, rodzice, będziemy kiedyś z tego przez nie rozliczane. A innym nic do tego” – podsumowała aktorka.