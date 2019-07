Anna Mucha zaskoczyła fanów. Ubrała się w... przezroczystą folię

„Wczoraj miałam dzień bez plastiku, który (o ironio!) niespodziewanie skończyłam w takim stroju”– napisała Anna Mucha na Instagramie, dołączając zdjęcie, na którym pozuje w „sukience” z przezroczystej folii. „Miałam zostać bohaterką, a wyszło jak wyszło. Co jest tym bardziej przerażającą lekcją! Ale się nie poddaję” – dodała.

Zdjęcie doczekało się już ponad 17 tys. polubień i wielu komentarzy. W jednym z nich czytamy, że Mucha „nawet w worku foliowym wygląda bosko" . Jeden z internautów zauważył z kolei, że aktorka założyła teraz „540 torebek foliowych”. „Jeżeli ta kiecka pójdzie na jakąś akcje dobroczynną to wtedy rozumiem, bo jak na śmietnik to kiepsko” – dodał. Lektura wpisów pod postem Muchy wskazuje jednak na to, że większość komentujących pozytywnie oceniła pomysł artystki.

Kariera Anny Muchy

Anna Mucha zadebiutowała na dużym ekranie w wieku 9 lat, grając Sabinkę w filmie Andrzeja Wajdy „Korczak”. Później wcieliła się w Dankę Dresner w filmie „Lista Schindlera” Stevena Spielberga. Następnie grała w kilku polskich produkcjach, w tym m.in. „Chłopaki nie płaczą” czy „Młode wilki 1/2”. Od 2003 roku wciela się w rolę Magdy Marszałek w serialu „M jak miłość” na antenie TVP2.

