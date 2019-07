Gwiazda Disneya nie żyje. Cameron Boyce miał 20 lat

Jak podaje ABC News, Cameron Boyce zmarł w nocy z soboty na niedzielę. Stacji udało się uzyskać oświadczenie rodziny w tej sprawie. „Z głębokim żalem informujemy, że dziś rano straciliśmy Camerona” – przekazał rzecznik krewnych aktora. „Zmarł we śnie z powodu ataku, który był rezultatem jego stanu zdrowia, na co był leczony. Świat został teraz niewątpliwie pozbawiony jednego z najjaśniejszych świateł, ale jego duch będzie żył dzięki dobroci oraz współczuciu wszystkich, którzy go znali i kochali” – dodano. „Jesteśmy całkowicie załamani i prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie, gdy przeżywamy stratę naszego drogiego syna i brata” – podsumowano.

Gdzie grał Cameron Boyce?

Boyce, który 28 maja skończył 20 lat, zasłynął dzięki roli Luke'a Rossa w serialu „Jessie” produkowanym przez Disney Channel. Na swoim koncie miał również występy w „Taniec rządzi” czy „Liv i Maddie”. Znany był również z gry w filmach, a widzowie mogli podziwiać go m.in. w „Następcach”, „Dużych dzieciach” czy „Lustrach”. Aktor był aktywny na Instagramie, gdzie chwalił się udziałem w licznych sesjach zdjęciowych. Jego profil obserwuje 8,5 mln użytkowników.