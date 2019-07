Sekielski o drugiej części „Tylko nie mów nikomu”: Pojawia się jeden z urzędujących biskupów

Tomasz Sekielski podczas spotkania na Opene'er Festival przyznał, że prosił kilka osób o finansowe wsparcie produkcji „Tylko nie mów nikomu”. – Jedyne, co byli w stanie zrobić, to poklepać po plecach, zapewnić o poparciu dla produkcji, ale nie chcieli się pod nią firmować. Taki panuje u nas klimat – wyjaśnił cytowany przez „Wyborczą”. Dodał, że dzięki zbiórce pieniędzy przez internet zyskał swobodę twórczą. – Ten film jest dokładnie taki, jaki miał być, powstał bez żadnych odgórnych nacisków. To jest coś bezcennego. Niezależność jest warta wszystkich pieniędzy – podkreślił dziennikarz. Dodał, że po premierze pierwszej części filmu kontaktował się z nim tylko jeden hierarcha.

„Mamy wstrząsające nagrania”

Autor dokumentu stwierdził, że rządzący powinni podjąć zdecydowane działania dotyczące pedofilii w Kościele. Mówił też, że powinna powstać komisja śledcza. – Nie mówię o wyprowadzaniu biskupów w kajdankach i przy blasku fleszy, ale hierarchowie są obecnie traktowani ulgowo. Przecież kuria to nie teren eksterytorialny. Wymiar sprawiedliwości działa bez zarzutu w pojedynczych przypadkach, ale nie sięga wyżej. Nie są sprawdzane wątki przenoszenia księży między parafiami i diecezjami – dodał.

Sekielski odniósł się również do powstającej drugiej części „Tylko nie mów nikomu”. Zdradził, że w dokumencie zostanie ukazana historia „jednego księdza i wielu ofiar”. – Mamy wstrząsające nagrania i opowieści. Pojawia się na nich jeden z urzędujących biskupów – podsumował.

Premiera w listopadzie?

W programie „Sekielski Sunday Night Live”, jaki był pod koniec czerwca emitowany na Facebooku, Sekielski potwierdził,że kolejna część dokumentu zostanie wyemitowana jesienią. – Mówiłem o tym, że będzie to październik, ale być może będzie to listopad, bo nie zamierzamy się spieszyć. Pewnie zakończymy to trzecią częścią jesienią 2020 roku – dodał. Dziennikarz zapowiedział wówczas, że w swojej produkcji pokaże „ciekawe powiązania wymiaru sprawiedliwości i księży”.

