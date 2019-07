Spore zmiany w „M jak miłość” po wakacjach. Mostowiaków czeka przeprowadzka

Jak podaje portal Interia.pl, Tadeusz Lampka, producent m.in. serialu „M jak miłość” postanowił przenieść studio, w którym kręcone są odcinki z hali w orzeszynie do nowego studia W Falenicy. Dom z zewnątrz nadal będzie „grała” wynajmowana fasada nieruchomości w Piaskach w okolicach Piaseczna, jednak wnętrze ulegnie całkowitej zmianie. Z tego powodu autorzy scenariusza musieli wprowadzić pewne zmiany i uwzględnić w fabule nowych odcinków remont domu rodziny Mostowiaków. Uważni widzowie serialu emitowanego od wielu lat w TVP2 z pewnością zobaczyliby różnice w scenografii. Tadeusz Lampka tłumaczył, że decyzja o przeniesieniu studia została podjęta przede wszystkim ze względów logistycznych - producent pracuje nie tylko przy „M jak miłość”, ale również przy „Na dobre i na złe” oraz „Na sygnale” - obecnie wszystkie trzy plany zdjęciowe będą blisko siebie. Ponadto, nowe studio w Falenicy pozwala na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Produkcja „M jak miłość” zdradziła, że w świeżo wyremontowanym domu zamieszkają Barbara (Teresa Lipowska), jej córka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z mężem Arturem (Robert Moskwa), wnuk Mateusz (Krystian Domagała) oraz Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) wraz z narzeczonym Żakiem (w tej roli Krzysztof Tyniec).

Co w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Nowe odcinki „M jak miłość” zostaną wyemitowane na antenie TVP2 po wakacjach. Stacja nie podała jeszcze dokładnej daty. Scenarzyści postanowili jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów produkcji i uchylić rąbka tajemnicy, co wydarzy się w nowych odcinkach serialu. Na ślub Uli (w tej roli Iga Kreft) przyjedzie jej młodszy brat Mateusz, który nieoczekiwanie ogłosi, że będzie chciał zostać na stałe w Grabinie. Na decyzję o powrocie do kraju miała wpływ Lilka (Monika Mielnicka), w ktorej jest zakochany. Fakt, iż syn nie chce wracać do Australii oburzy Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski). Dlatego też nastolatek poprosi o pomoc babcię. Finalnie Marek zgodzi się na to, żeby Mateusz został w Polsce pod warunkiem, że będą się nim opiekować Marysia oraz Artur.

Spore problemy pojawią się za to w życiu Kingi (Katarzyna Cichopek). Wszystko z powodu konfliktu z Otarem (David Gamtsemlidze), który będzie chciał otworzyć restaurację obok prowadzonego przez nią bistro. Impreza urządzona przez mężczyznę w jego lokalu będzie tak huczna, że z bistro Kingi uciekną wszyscy goście. Zduńska postanowi poprosić o pomoc policję. Funkcjonariusze polecą Kindze i Otarowi, aby rozwiązali konflikt między sobą.