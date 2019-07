Serial „Euforia” dostępny za darmo online. Gdzie można go obejrzeć?

Jak donosi portal metro.co.uk, serial wciąż nie miał swojej premiery w Irlandii i Wielkiej Brytanii. To doprowadziło do frustracji fanów z tych krajów, głównie w związku z tym, że co tydzień w serwisach internetowych na całym świecie pojawiają się nagłówki dotyczące kontrowersyjnej fabuły.

Pierwszy odcinek nowego serialu HBO pojawił się teraz na YouTube, a dokładniej na kanale produkcji „Euforia” , z zastrzeżeniem, że jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Podkreślono, że epizod zawiera sceny przemocy, nagość i sceny seksualne, w związku z czym może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Podano też numer, pod który można zgłosić się o pomoc, jeżeli widz lub ktoś w jego otoczeniu, potrzebuje pomocy.

Serial „Euforia” – o czym jest?

Grupa licealistów stara się przeżywać swoje miłości i przyjaźnie oraz znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowany przez media społecznościowe, w którym nie brakuje narkotyków i seksu. Nowy serial młodzieżowy, którego gwiazdą jest popularna aktorka i piosenkarka znana z wielu produkcji Disneya Zendaya („Spider-Man: Homecoming”). W pozostałych rolach występują Hunter Schafer, Jacob Elordi („Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”), Algee Smith („Nienawiść, którą dajesz”) oraz Sydney Sweeney (serial „Opowieść podręcznej”). Reżyserem obrazu jest Augustine Frizzell („Never Goin' Back”).

Serial „Euforia” – ile odcinków, kiedy nowe odcinki

Serial składa się z ośmiu odcinków. Oto daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 1 – poniedziałek 17 czerwca 2019 roku



Odcinek 2 – poniedziałek 24 czerwca 2019 roku



Odcinek 3 – poniedziałek 1 lipca 2019 roku



Odcinek 4 – poniedziałek 8 lipca 2019 roku



Odcinek 5 – poniedziałek 15 lipca 2019 roku



Odcinek 6 – poniedziałek 22 lipca 2019 roku



Odcinek 7 – poniedziałek 29 lipca 2019 roku



Odcinek 8 – poniedziałek 5 sierpnia 2019 roku

Serial „Euforia” – gdzie oglądać?

Serial „Euforia” oglądać można na platformie HBO GO, a także telewizji na kanale HBO w poniedziałki o godzinie 21:10.