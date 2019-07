Cameron Boyce zmarł w wieku 20 lat. Aktora żegnają m.in. Zendaya, Adam Sandler i Salma Hayek

Jak podaje ABC News, Cameron Boyce zmarł w nocy z soboty na niedzielę. Stacji udało się uzyskać oświadczenie rodziny w tej sprawie. „Z głębokim żalem informujemy, że dziś rano straciliśmy Camerona” – przekazał rzecznik krewnych aktora. „Zmarł we śnie z powodu ataku, który był rezultatem jego stanu zdrowia, na co był leczony. Świat został teraz niewątpliwie pozbawiony jednego z najjaśniejszych świateł, ale jego duch będzie żył dzięki dobroci oraz współczuciu wszystkich, którzy go znali i kochali” – dodano. „Jesteśmy całkowicie załamani i prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie, gdy przeżywamy stratę naszego drogiego syna i brata” – podsumowano. Aktora w mediach społecznościowych żegnają gwiazdy z branży.

Zendaya

"Mam złamane serce. Moje serce jest z jego przyjaciółmi i rodziną" - napisała Zendaya na Twitterze.



Jordan Fisher

Piosenkarz Jordan Fisher napisał na Twitterze: "Kocham cię Cam. Twój śmiech, epatia i serce dla ludzkości będą już zawsze powodami do tęsknoty. Wszyscy jesteśmy lepszymi ludźmi, znając ciebie i twoją miłość".



Dove Cameron



Salma Hayek

Salma Hayek przypomniała w swoich mediach społecznościowych, że miała przywilej grać mamę Camerona w filmie "Duże dzieci". "Pozostawaliśmy w kontakcie przez lata, kiedy był pełen energii, utalentowany, miły, hojny, zabawny. Jego radość będzie żyła w naszych sercach na zawsze, podczas gdy on tańczy gdzie indziej. Moje serce jest z jego uroczą rodziną" - podkreśliła.



Adam Sandler

"Zbyt młody. Zbyt słodki. Zbyt zabawny. Po prostu najmilszy i najbardziej utalentowany i przyzwoity dzieciak. Uwielbiałem go. Troszczył się tak bardzo o swoją rodzinę. Tak bardzo zależało mu na świecie. Dziękuję Cameron, za wszystko, co nam dałeś. Tyle jeszcze było na twojej drodze. Serca nas wszystkich są złamane. Myślami jestem z twoją rodziną i składam najgłębsze kondolencje" - napisał na Instagramie Adam Sandler.



Peyton List

Peyton List, która także grała w serialu "Jessie", napisała: "Cameron. Chłopak, którego zaraźliwy śmiech wciąż słyszę. Chłopak, który zostawiał wszystkich w poczuciu nadziei i przepełnienia miłością. Był młodszy ode mnie, a nauczył mnie, jak dzielić sie miłością i dobrem, bardziej niż ktokolwiek inny w moim życiu. Wszystkich dookoła podnosił na duchu i inspirował, popychał do tego, aby być lepszą osobą" - napisała.



Skai Jackson

Skai Jackson, amerykańska aktorka dziecięca znana m.in. z serialu „Jessie” napisała na swoim Instagramie, że „brak jej słów” i „w życiu się tego nie spodziewała”. „Cam, byłeś jedynym w swoim rodzaju. Moje serce już zawsze będzie złamane. Jestem taka szczęśliwa, że mogłam spędzać z tobą codziennie czas na planie, dawałeś najlepsze uściski. Szkoda, że nie przytuliłam cię mocniej, gdy widziałam cię ostatnio kilka miesięcy temu. Dziękuje, że byłeś starszym bratem, którego nigdy nie miałam. Jestem zrozpaczona i nie mogę przestać płakać. Kocham cię bardzo. Lataj wysoko” - podkreśliła.

Gdzie grał Cameron Boyce?

Boyce, który 28 maja skończył 20 lat, zasłynął dzięki roli Luke'a Rossa w serialu „Jessie” produkowanym przez Disney Channel. Na swoim koncie miał również występy w „Taniec rządzi” czy „Liv i Maddie”. Znany był również z gry w filmach, a widzowie mogli podziwiać go m.in. w „Następcach”, „Dużych dzieciach” czy „Lustrach”. Aktor był aktywny na Instagramie, gdzie chwalił się udziałem w licznych sesjach zdjęciowych. Jego profil obserwuje 8,5 mln użytkowników.