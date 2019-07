Wiersz Czesława Miłosza na Instagramie Brie Larson. Co chciała przekazać „Kapitan Marvel”?

Wiersz „Miłość” Czesława Miłosza powstał w czasie II wojny światowej i należy do cyklu „Świat. Poema naiwne” . Wszystko wskazuje na to, że aktorce po prostu wiersz przypadł do gustu i postanowiła podzielić się nim z obserwującymi ją fanami – czyli ponad 6,4 mln ludzi. Po polsku brzmi on następująco:

„Miłość”

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,

Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,

Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.

A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,

Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,

Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,

Żeby stanęły w wypełnienia łunie.

To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:

Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

Prawdziwe nazwisko Brie Larson to Desaulniers. W wywiadzie dla „Glamour” przyznała, że zmieniła je, ponieważ było zbyt trudne do wymówienia. Aktorka w wieku 6 lat postanowiła, że zostanie aktorką i była jednym z najmłodszych studentów American Conservatory Theatre. W 2016 roku za rolę w filmie „Pokój” otrzymała Oscara.

Czytaj także:

Cameron Boyce zmarł w wieku 20 lat. Aktora żegnają m.in. Zendaya, Adam Sandler i Salma Hayek