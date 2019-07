Córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a w „Stranger Things”. Dumny ojciec dodał wzruszający wpis

„Niektórzy z was mogli nie widzieć jej w zeszłorocznej produkcji BBC »Małe Kobietki«. Niektórzy z was mogli przegapić jej pracę w Juilliard. Wiem, że wielu z was przegapiło jej liczne występy w szkole średniej – cholera, ja nawet ominąłem kilka, a jestem jej ojcem. Niektórzy z was mogą znać jej muzykę, inni nie. Ale Panie i Panowie, poznajcie ją – MAYA HAWKE. Ona jest oryginałem #StrangerThings” – napisał na Instagramie dumny ze swojej córki Ethan Hawke.

Maya Hawk ma 21 lat i córką Eathana Hawke'a i Umy Thurman. Ma młodszego brata Levona oraz trzy młodsze, przyrodnie siostry: Lunę, Clementine Jane i Indianę.

W 2017 roku Hawke zadebiutowała na ekranie jako Jo March w adaptacji książki „Małe kobietki” na antenie BBC. Oprócz „Stranger Things” na Netfliksie, Hawke zagrała także epizodyczną rolę w filmie „Pewnego razu w... Holywood” Quentina Tarantino.

Czytaj także:

