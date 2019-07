Angelina Jolie w zwiastunie filmu „Czarownica 2”. Znamy datę premiery

„Maleficent: Mistress of Evil” , czyli „Czarownica 2” to kontynuacja hitu z 2014 roku. Obraz zainspirowany jest Diaboliną – postacią znaną z disneyowskiej „Śpiącej królewny” z 1959 roku. Film przyniósł do kas biletowych 758 milionów dolarów przy 180-milionowym budżecie. Akcja sequelu produkcji rozgrywała będzie się kilka lat po pierwszej części. Wciąż oglądać będziemy na ekranie bohaterki, które znamy, jednak, jak zapowiadają twórcy, pojawią się nowe sojusze, konflikty i nieoczekiwane zwroty wydarzeń.

Reżyserią obrazu zajął się Joachim Rønning. Twórcami scenariusza są natomiast Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. Wiadomo już, że „Maleficent: Mistress of Evil” na ekranach kin pojawi się 18 października.

