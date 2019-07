Awaria HBO GO. Po kilku minutach oglądania wyskakuje komunikat o błędzie

Według wykresu na stronie downdetector.pl, największe problemy z HBO GO internauci zgłaszali w poniedziałek 8 lipca od godziny 20:00. Nie ustały jednak one nawet dzisiaj. Najczęściej zgłaszane awarie dotyczą strumieniowania wideo (71 procent), braku połączenia (22 procent), a także samej strony internetowej (6 procent).

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że po około 20 minutach oglądania wyskakuje im komunikat o treści: „Błąd. Nie można odtworzyć tej pozycji, spróbuj jeszcze raz” . „Jest problem z 4 odcinkiem Euforii. Wyskakuje błąd po 20 minutach..”. – pisała jedna z internautek w poniedziałek około godziny 11:00. „Problem z odtworzeniem materiału 37-500-7” – podała dziś inna osoba przed godziną 10:00. HBO GO nie wydał komunikatu w tej sprawie.

W poniedziałek w serwisie streamingowym pojawiły się między innymi nowe odcinki serialów „Euforia” i „Wielkie kłamstewka” . Wszystko wskazuje na to, że powodem wyskakujących błędów jest za duże przeciążenie HBO GO.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO to platforma streamingowa oferująca usługi wideo na żądanie. Nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

