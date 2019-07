Marilyn Manson w obsadzie serialu „Bastion” na podstawie powieści Stephena Kinga

Na podstawie książki autorstwa Stephena Kinga zatytułowanej „Bastion” , powstaje miniserial. Opowie o apokaliptycznym świecie, w którym ludność została zdziesiątkowana przez bezlitosną broń biologiczną. Nieliczni, którzy pozostali na świecie mają sny, które zwiastują pojawienie się wysłanników sił Dobra i Zła, które stoczą na Ziemi kolejną wielką bitwę.

Już w 1994 roku na podstawie książki został nakręcony czteroczęściowy miniserial z Garym Sinisem w roli głównej. Pojawił się w nim również sam King.



Nowy miniserial składać się ma z 10 odcinków, a za reżyserię i scenariusz odpowiada Josh Boone ("Gwiazd naszych wina", "All We Had", "The Pretenders"). Poza Marilynem Mansonem, który pojawi się w serialu, jednak nie wiadomo jeszcze w jakiej roli, zobaczymy na ekranie: Jamesa Marsdena, Amber Heard, Whoopie Goldberg, Grega Kinneara, Odessę Young i Henry'ego Zaga.