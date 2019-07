„Jesus Rolls” – jest data premiery spin-offu „The Big Lebowski”. „To film o tym, jak głupi są mężczyźni”

„Variety” donosi, że prawa do filmu nabył Screen Media, a John Turturro nie tylko ponownie wcieli się w Jesusa Quintana, ale będzie też odpowiedzialny za reżyserię oraz scenariusz.

W filmie pojawią się także Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm i Pete Davidson. Torturro przekazywał, że wpadł na pomysł filmu przy pracy nad anglojęzyczną adaptacją francuskiej komedii erotycznej „Les Valseuses” Bertranda Bliera z 1974 roku. W rozmowie ze „Screen Daily” stwierdził, że w 2016 roku, gdy pisał scenariusz, wciąż przypominał mu się Quintan. – Zacząłem się tym bawić i pomyślałem, że możemy zrobić coś z jego ironią i lekceważącym podejściem – dodał.