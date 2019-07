Kubkogłowi zmierzają na Netfliksa. Nagradzana gra zamieni się w „The Cuphead Show”

W tym roku Netflix wyraźnie stawia na współpracę z branżą gier komputerowych. I nie mówimy tu wcale o Wiedźminie (bo serial opiera się na książce) ani MTG (bo to w oryginale gra karciana). Wspólnie z Nintendo przygotowywane są obecnie gry The Dark Crystal Age of Resistance Tactics na Switcha na podstawie serialu „Ciemny kryształ: Czas buntu” oraz Stranger Things 3: The Game na podstawie hitowej produkcji braci Duffer o tym samym tytule. Z kolei w drugą stronę platforma idzie przy grze Cuphead, którą sama zamierza przerobić na komedię.

Do tego zadania zatrudniono prawdziwych profesjonalistów. Producentem wykonawczym ma być CJ Kettler ("Carmen Sandiego"), a ze strony Netflix Animation pod produkcją podpiszą się Dave Wasson („Kosmiczny Mecz”) oraz Cosmo Segurson („SpongeBob Kanciastoporty”). Projekt nadzorować mają Clay Morrow („Myszka Miki”) i Adam Paloian („SpongeBob Kanciastoporty”). Według portalu IGN serial "The Cuphead Show" znajduje się już w fazie wstępnej produkcji. Data premiery nie została jeszcze określona.