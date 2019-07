Wtyczka do Chrome pozwalająca oglądać seriale w pracy? To tak proste, że aż genialne

To rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome to coś idealnego dla znudzonych korporacyjnym ugorem pracowników. Jeżeli uważasz, że w pracy siedzisz za karę, bo wyrabiasz się z wszystkim na czas, a szefostwo i tak nie pozwala ci wyjść wcześniej, to... po pierwsze współczujemy. Po drugie polecamy rozszerzenie Netflix Hangouts, które symuluje wideokonferencję. My niestety skorzystać z tego nie możemy (bo pracy zawsze dużo, a i wideokonferencji nie prowadzimy), ale dlaczego mielibyśmy nie podzielić się tą świetną metodą?

Jak to działa? Na naszym ekranie w trzech różnych okienkach pojawią się „nasi współpracownicy”, czyli gadające głowy, prowadzące z nami ożywioną dyskusję na tematy związane z pracą i tylko pracą. Natomiast w czwartym oknie będzie wyświetlany najważniejszy dla nas obraz, czyli ulubiony serial! Co zrozumiałe, nie może to być jakaś wyjątkowo wybuchowa produkcja, ani kilkuset odcinkowe anime. „Stranger Things” chyba też odpada. Musi to być coś, co nie rzuca się w oczy – na przykład „The Office”. O ile Netflix w końcu udostępni go polskim widzom. Albo jeśli włączymy sobie amerykańskiego Netfliksa poprzez VPN. A jeśli ktoś mimo wszystko przyłapie was na oglądaniu, pamiętajcie – co złego, to nie my!

