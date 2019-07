„Milionerzy”. Ozdobą której ze stolic jest most Vasco da Gamy? Uczestnik miał spore trudności

Uczestnik usłyszał powyższe pytanie przy etapie za 10 tysięcy złotych. Tradycyjnie miał on cztery warianty odpowiedzi:

A. Lizbony

B. Paryża

C. Rzymu

D. Londynu

Pierwszym skojarzeniem gracza była Lizbona, jednak nie był on na tyle pewny, aby zaznaczyć tę odpowiedź bez skorzystania z koła ratunkowego. Postanowił zadzwonić do swojego kolegi z pracy Szymona i tym samym wykorzystać opcję "telefon do przyjaciela". Ten przyznał, że jego zdaniem również dobrą odpowiedzią jest A, czyli Lizbona. Uczestnik zdecydował się ją zaznaczyć i pozostał w grze o milion złotych.

Most Vasco da Gamy spina brzeg rzeki Tag w okolicach stolicy Portugalii, Lizbony, z miejscowością Montijo po drugiej stronie rzeki. Jego długość wynosi 17,2 km. Budowlę nazwano imieniem żeglarza Vasco da Gamy w pięćsetną rocznicę odkrycia przez niego drogi morskiej z Europy do Indii.

