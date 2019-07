Ranking najlepszych filmów z Tomem Hanksem. Możesz też zagłosować na swój ulubiony

We wtorek 9 lipca aktor Tom Hanks, który jest uwielbiany na całym świecie, obchodził swoje 63. urodziny. Z tej okazji stworzyliśmy dla was listę najlepszych filmów, w których mogliśmy go zobaczyć. Który z nich jest waszym ulubionym? Zagłosujcie w naszej sondzie.

1. „Forrest Gump” (1994)



2. „Szeregowiec Ryan” (1998)



3. „Zielona mila” (1999)



4. „Cast Away - poza światem” (2000)



5. „Duży” (1988)



6. „Apollo 13” (1995)



7. „Złap mnie, jeśli potrafisz” (2002)



8. „Filadelfia” (1993)



9. „Ich własna liga” (1992)



10. „Bezsenność w Seattle” (1993)



11. „Droga do zatracenia” (2002)



12. „Terminal” (2004)



13. „Kapitan Phillips” (2013)



14. „Kod da Vinci” (2006)



15. „Plusk” (1984)



16. „Turner i Hooch” (1989)



17. „Masz Wiadomość” (1998)



18. „Wojna Charliego Wilsona” (2007) Zachęcamy do zagłosowania w naszej sondzie. Być może macie własne typy? Podzielcie się nimi w komentarzach.

