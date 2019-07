Wysyp memów po trzecim sezonie „Stranger Things”. Fani pokochali nowych bohaterów

Trzeci sezon „Stranger Things” to prawdziwa karuzela emocji. W każdym odcinku co chwilę przeskakujemy od śmiechu do wilgotnych oczu i z powrotem. Nic dziwnego więc, że zaledwie kilka dni od premiery wystarczyło fanom, by stworzyć setki świetnych memów. Pamiętajcie jednak, że niektóre z nich zdradzają ważne wątki fabuły!

Galeria:

Memy zainspirowane trzecim sezonem „Stranger Things” Nowy, trzeci sezon „Stranger Things” pojawił się na Netfliksie 4 lipca i od tego czasu włączyło go 40,7 milionów subskrybentów platformy. Cały sezon ukończyło 18,2 miliony użytkowników serwisu. Zresztą, już poprzednie sezony serialu był przecież ogromnym sukcesem. Firma Nielsen szacując wyniki oglądalności drugiej serii podawała, że pierwszy odcinek w 2017 roku obejrzało średnio 15,8 mln amerykańskich użytkowników i niemal 11 milionów w telewizji w ramach pokazów testowych. Średnio wszystkie odcinki obejrzały 4 miliony użytkowników online i 3 miliony w telewizji. O czym jest 3. sezon „Stranger Things”? Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa znana z poprzednich sezonów „Stranger Things” Netfliksa zaczyna dorastać. Kwitnące romanse komplikują relacje w grupie i dzieciaki muszą znaleźć sposób na to, jak wchodząc w dorosłość, pozostać przyjaciółmi. Tymczasem na horyzoncie znów pojawia się niebezpieczeństwo. Miasto musi stawić czoła starym i nowym wrogom, a Jedenastka i jej przyjaciele uświadamiają sobie, że zło nigdy się nie kończy, zło ewoluuje. Teraz wszyscy muszą działać wspólnie, aby przetrwać i zapamiętać, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach.