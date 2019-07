George R.R. Martin ujawnił pięć nowych faktów o prequelu „Gry o tron”

Finalnie tytuł może nieznacznie różnić się od tego przedstawianego w mediach

Prequel "Got" wciąż nie doczekał się oficjalnego tytułu, na co zwrócił uwagę Martin. W przeszłości sugerował, że może to być "The Long Night" ("Długa noc"). - Słyszałem sugestie, że może to być "Najdłuższa noc", co jest wariantem, który mi nie przeszkadza. To byłoby całkiem dobre - mówił.



Nie będzie jednego głównego bohatera

Informacje zdradzane przez HBO sugerowały, że serial będzie miał trzy główne kobiece bohaterki, grane przez Naomi Watts, Naomi Ackie i Denise Gough. Martin zapewnia jednak, że będzie to raczej duża grupa postaci. - Zawahałbym się przy użyciu określenia "główni bohaterowie" - stwierdził. - Jak wiecie z "Gry o tron", nigdy nie nominowaliśmy nikogo do głównej roli. Myślę, że tak będzie i w tym przypadku. Nie mamy wiodących postaci, tylko duży zbiór bohaterów - mówił.



Nie będzie Lannisterów. Przynajmniej nie na początku

Prequel wyprzedza moment powstania rodziny Lannisterów. Taką informację podał George R.R. Martin. - Lanisterów jeszcze nie będzie, ale Casterly Rock już tak, podobnie jak odwieczna jest skała Gibraltaru - mówił. - Zajmowana będzie przez Casterlych, od których nazwę wzięła w "Grze o tron". Ród ten został wygryziony ze swojego domu przez Lanna Sprytnego (Lann the Clever), założyciela słynnych Lannisterów. Nie wiadomo jednak, czy moment ten zostanie przedstawiony już w omawianym serialu.



Będą Starkowie i wilkory

W prequelu "Gry o tron" pojawią się Starkowie. To powinno być oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ród ten pochodzi od Pierwszych Ludzi. - Starkowie na pewno tam będą - zapewniał pisarz. Wiemy też, że zabraknie tam smoków, ale pojawią się wilkory i inne znane fanom serialu stworzenia. - Oczywiście będą Biali Wędrowcy, wilkory i mamuty - wyliczał.



W prequelu "Gry o tron" Westeros jest podzielone na blisko 100 księstw

- W "Got" mówimy o Siedmiu Królestwach Westeros. Kiedy jednak cofniemy się w czasie, będziemy mieć dziewięć królestw, 12 królestw, a w końcu dojdziemy do czasów, kiedy były to setki maleńkich księstewek. O takim okresie tutaj mówimy - zdradził Martin. W Siedmiu Królestwach udało się osiągnąć pewien stopień porządku, przynajmniej do wybuchu wojny. Tak więc Westeros może być jeszcze bardziej niebezpiecznym, chaotycznym i bezprawnym miejscem niż jest w "Grze o tron". Taki "Dziki Zachód Westeros" (Wild West Westeros).

Kto tworzy prequel „Gry o tron”?

Dotychczasowi twórcy serialu „Gra o tron” David Benioff i D.B. Weiss nie będą zaangażowani w serię. Scenariusz jednak powstał przy współpracy George'a R.R. Martina oraz scenarzystki Jane Goldman. Już wcześniej George R.R. Martin podkreślał, że żadna z postaci, które oglądaliśmy w „Grze o tron” nie pojawi się w prequelu. To samo odnosi się do aktorów. Dał też do zrozumienia, że żaden z nich nie bezie spin-offem oryginalnego serialu.

Serial ma przedstawiać wydarzenia pięć tysięcy lat przed tymi, które oglądamy w produkcji „Gra o tron” . Anonimowy informator „The Sun” przekazał informację, że zdjęcia trwają już w Belfaście, a producenci zaangażowali do serii gwiazdorską obsadę.

„Variety” podaje, że Naomi Watts wcieli się w rolę „charyzmatycznej i towarzyskiej kobiety, która skrywa mroczną tajemnicę” . Według dziennikarzy, prequel „Gry o tron” ma ujawnić „przerażające sekrety historii Westeros, w tym prawdziwe pochodzenie Białych Wędrowców” . Fani spekulują już, że może ona zagrać rolę postaci nazwanej Nissa Nissa. Była ona żoną Azora Ahai, który miał stawić czoło Innym.

„The Telegraph” informuje, że w serialu zobaczymy też aktora znanego z „Poldark” - Josha Whitehouse'a. Jedyne, co podają dziennikarze to, że ma on wcielić się w „znaczącą” dla całej produkcji postać.

Domniemywa się ponadto, że w serialu pojawią się: Naomi Ackie, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Toby Regbo, Georgie Henley, Denise Gough, Sheila Atim, John Simm, Marquis Rodriguez, Richard McCabe, John Heffernan, Dixie Egerickx, Alex Sharp i Miranda Richardson.

