Netflix straci „Przyjaciół”. Serial przejmie nowa platforma – HBO Max

HBO Max musi się starać nie tylko ze względu na silną, już istniejącą konkurencję. Jeszcze tej jesieni wystartować ma przecież zapowiadana od dawna platforma streamingowa Disneya. To dlatego koncern Warner Media już teraz ogłasza listę koncernów wspierających nową usługę: m.in. DC, CNN, TNT czy oczywiście HBO. Swoje treści będą tam publikować także Warner Bros, New Line Cinema, Cartoon Network, Looney Tunes, Adult Swim, TBS, The CW, tru TV, Crunchyroll, Rooster Teeth oraz Turner Classic Movies. HBO Max już od pierwszych minut działalności ma dysponować ponad 10 tysiącami godzin filmów, seriali i innych programów.

Wiadomo już, że HBO Max będzie dostępne od 2020 roku. Oznacza to, że jeszcze do tego czasu serial „Przyjaciele” będzie dostępny na Netfliksie. zapowiedziano też, że ekskluzywne produkcje dla tej platformy powstaną m.in. przy udziale Grega Berlantiego i Reese Witherspoon. Ten pierwszy wyprodukuje cztery filmy dla młodych, ale dorosłych odbiorców, natomiast należące do Witherspoon studio Hello Sunshine wyprodukuje co najmniej dwa filmy.

Koszt nowej usługi nie został jeszcze ujawniony.