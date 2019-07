„Nasi chłopcy” nowy miniserial HBO. Jest trailer i data premiery

„Nasi chłopcy” to oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy. Produkcja autorstwa Hagaia Leviego, Josepha Cedara i Tawfika Abu-Waela, będzie miała swoją premierę w HBO GO we wtorek, 13 sierpnia.

Latem 2014 roku trzech żydowskich nastolatków zostało porwanych i zamordowanych przez bojowników Hamasu. Izrael był zszokowany, wstrząśnięty i wściekły. Dwa dni później, w lesie na zachodnich obrzeżach Jerozolimy, znalezione zostało spalone ciało palestyńskiego nastolatka ze wschodniej części miasta. W następstwie tego wydarzenia agent Shin Bet (izraelskich służb specjalnych) podejmuje śledztwo w sprawie morderstwa, a rodzice zabitego nastolatka rozpoczynają długą i bolesną walkę o sprawiedliwość oraz pocieszenie. Nakręcony w Izraelu serial HBO „Nasi chłopcy” („Our Boys”) oparty został na prawdziwych wydarzeniach, które doprowadziły do ​​wybuchu konfliktu w Strefie Gazy. Serial opowiada o śledztwie w sprawie morderstwa Muhammada Abu Khdeira i przedstawia historię wszystkich zaangażowanych w nią osób – zarówno Żydów, jak i Arabów – których życie już na zawsze zostało zmienione przez te zdarzenia. Produkcja „Nasi chłopcy” Serial „Nasi chłopcy” („Our Boys”) to koprodukcja Keshet Studios oraz HBO. Obraz wyprodukowany został przez spółkę Movie Plus. Twórcami produkcji są Hagai Levi (seriale „The Affair”, „Terapia”), Joseph Cedar („Przypis”) i Tawfik Abu-Wael („Pragnienie”). Rolę producentów wykonawczych pełnią Hagai Levi, Joseph Cedar, Avi Nir (Keshet Media Group), Alon Shtruzman (Keshet International), Karni Ziv (Keshet Broadcasting), Peter Traugott i Rachel Kaplan (Keshet Studios), Noah Stollman i Michael Lombardo. Dystrybutorem serialu jest Keshet International. Premiera serialu „Nasi chłopcy” Premiera serialu „Nasi chłopcy” („Our Boys”) odbędzie się w HBO GO 13 sierpnia. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki produkcji. Premiera kolejnych odbywać się będzie co tydzień, we wtorki. Emisja na antenie HBO3 zaplanowana została od września. Serial liczyć będzie 10 odcinków.

