Skomentował wpis autorki „Opowieści podręcznej”. Inni go wyśmiali

„»Opowieść podręcznej« staje się rzeczywistością w Alabamie. Kobiety muszą się mieć na baczności" – brzmi tytuł artykułu Zoe Williams, jaki pojawił się na łamach „The Guardian”. Tekst nawiązuje do historii Marshae Jones, która straciła dziecko po tym, jak została postrzelona w brzuch. To własnie ona będzie odpowiadała za śmierć nienarodzonego dziecka, a śledczy argumentowali, że spowodowała kłótnię, w trakcie której jej oponentka chwyciła za broń.

Margaret E. Atwood, która jest autorką wspomnianej powieści, na bazie której powstał serial, udostępniła artykuł na Twitterze. Uwagę zwrócił szczególnie jeden z komentarzy. „Myślę, że oglądaliśmy różne produkcje” – napisał użytkownik Australian Beauty. Ten komentarz rozbawił internautów, ponieważ najwyraźniej jego autor albo wziął bardzo dosłownie tytuł tekstu, albo nie wiedział, kim jest autorka wpisu. Komentarz doczekał się ponad 250 polubień. Część internautów wyśmiała użytkownika wspomagając się przy tym zabawnymi gifami i obrazkami. Inni z kolei przybyli z odsieczą. „Ona napisała tę książkę” – napisał jeden z komentujących.

O czym jest trzeci sezon „Opowieści podręcznej”?

Trzeci sezon serialu liczy 13 odcinków i koncentruje się na tytułowej podręcznej June (Elizabeth Moss) i jej buncie przeciwko Republice Gileadu, do którego kobieta trafia ponownie po tym, jak pod koniec drugiego sezonu, zrezygnowała z możliwości ucieczki ze swoim dzieckiem do Kanady. Teraz musi stawić czoła reżimowi i wielu przytłaczającym ją przeciwnościom losu. Zaskakujące spotkania, zdrady i podróż do przerażającego serca Gileadu zmuszają wszystkich bohaterów do działania. Na ustach mają oni tylko jedną prowokacyjną modlitwę: „Błogosławiona walka”.

W serialu występują: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley i Bradley Whitford. Serial Opowieść podręcznej produkowany jest przez MGM. Jego twórcą i scenarzystą jest Bruce Miller. Producentami wykonawczymi serialu są Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman oraz Mike Barker. Międzynarodowym dystrybutorem serialu jest spółka MGM.

Czytaj także:

„Zniewolona” na antenie TVP1 – o czym jest serial, który podbił serca Polaków?