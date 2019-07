Z „Szansy na sukces” na Eurowizję Junior. Tak TVP chce wybrać polskiego reprezentanta

Roksana Węgiel wygrała pierwszą polską edycję „The Voice Kids” i dzięki temu wzięła udział w Eurowizji Junior. Tegoroczna edycja odbędzie się w listopadzie w Gliwicach, a reprezentantem naszego kraju nie będzie, jak rok temu, osoba wyłoniona ze wspomnianego programu. – Jakkolwiek wstępnie planowaliśmy, że Polskę na Eurowizji Junior 2019 reprezentować będzie któryś z uczestników „The Voice Kids 2”, to w tym roku w programie nie znaleźliśmy tak wybitnej i wyróżniającej się wokalistki jak rok temu Roksana Węgiel – przyznał Jacek Kurski w rozmowie z serwisem Wirtualne Media. Prezes TVP dodał, że w tym roku poziom programu był bardziej wyrównany i nie pojawił się uczestnik z „tak fantastyczną piosenką”, jak ta przygotowana przez Węgiel. – Wtedy miałem intuicję i pewność, że czynię dobrze rezygnując z preselekcji i „dyktatorsko” wyznaczając Roxy i „Anyone I want to be”. Teraz takiej intuicji nie miałem – podkreślił Kurski.

Jak wyjaśnił prezes telewizji publicznej, polski reprezentant zostanie wyłoniony z programu „Szansa na sukces”, w którym wezmą udział także dzieci w wieku od 9 do 14 lat. – Z każdego z tych odcinków wyłonimy po dwie osoby, które zmierzą się w kolejnym – czwartym – odcinku „Szansy na sukces”, który będzie transmitowany na żywo. Finałowa szóstka wówczas zaprezentowałaby po dwa utwory – jednym z nich będzie wykon kultowego polskiego artysty, a drugim utworem będzie autorska piosenka, dedykowana konkursowi Junior Eurovision Song Contest – wyjaśnił Kurski. Dodał, że zwycięzca pojedzie na Eurowizję Junior, a w kolejnych odcinkach programu wystąpią już osoby powyżej 15 roku życia.

Z „The Voice Kids” do Eurowizji

Przypomnijmy, ubiegłoroczny konkurs Eurowizja Junior odbył się w Mińsku na Białorusi. Polskę reprezentowała Roksana Węgiel z utworem „Anyone I Want To Be”.. W konkursie rywalizowało dwadzieścia państw. Reprezentantka Polski zdobyła 215 punktów, czym zagwarantowała sobie zwycięstwo.

