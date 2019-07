Fani Davida Finchera mają powody do zadowolenia. Kręci nowy film, w głównej roli Gary Oldman

Scenariusz do filmu „Mank” napisał ojciec Davida Finchera Jack, tuż przed swoją śmiercią w 2003 roku. Konkrety dotyczące produkcji nie są jeszcze jasne, jednak według „Varitety” historia będzie dotyczyła tworzenia i oddziaływania na publikę głośnego scenariusza Mankiewicza do „Obywatela Kane'a” , dzięki któremu produkcja uznana została za jeden z najlepszych filmów wszech czasów, a reżyser Orson Welles za jednego z najbardziej wpływowych twórców. Pomimo ogromnego sukcesu obrazu, otrzyma on tylko jednego Oscara – właśnie za scenariusz.

Wiemy już, że nowy film Davida Finchera będzie czarno-biały, a produkcja rozpocznie się w listopadzie 2019 roku. Producentami będą sam reżyser a także Cean Chaffin i Douglas Urbanski.

„Mank” będzie pierwszym filmem fabularnym Finchera od czasu „Zaginionej dziewczyny” z Benem Affleckiem i Rosamund Pike. Fincher współpracuje też z Netfliksem przy produkcji seriali takich jak „House of Cards” , „Mindhunter” i „Love, Death & Robots” .

