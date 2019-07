22 lata należała do Kościoła scjentologicznego. Opowiedziała m.in. o tym, jak Travolta chciał „wskrzesić” syna

Domingo, która 22 lata należała do Kościoła scjentologicznego ujawniła w rozmowie z „Daily Mail” kulisy tego ruchu. Mówiła, że Jada Pinkett Smith, żona Willa Smitha, była w sekcie rekruterem i stała się ściągnąć do niej nowych członków. John Travolta z kolei miał próbować wskrzesić swojego syna Jetta, natomiast adoptowane dzieci Toma Cruise'a i Nicole Kidman były rzekomo „indoktrynowane” , aby nienawidziły swojej matki.

Travolta chciał wskrzesić syna?

Jett, syn Johna Travolty i Kelly Preston, już jako dziecko cierpiał na różne schorzenia, w tym zapalenie tętnic i astmę. Miał też autyzm. Zmarł w wieku 16 lat podczas rodzinnych wakacji na Bahamach, co nastąpić miało w wyniku udaru. – Scjentolodzy wierzą, że thetan (nieśmiertelna istota duchowa) nie wybiera ciała aż do czasu porodu. Jeśli zatem stracisz dziecko przed narodzeniem, to jest to po prostu pusta skorupa – nie masz się o co martwić. Tak samo jest ze śmiercią. Dla nich, jeżeli twoje ciało jest bezużyteczne, twój thethan może po prostu wejść w inne ciało – mówi w rozmowie z „Daily Mail” Sam Domingo. – Dlatego właśnie John Travolta wykonał procedurę „Przywrócenia do życia” , podczas gdy Jett był już w karetce. Nakazał thetanowi wrócić do ciała, co ma na celu przywrócenie go do życia – dodała.

Podobnie miała postępować Kelly Preston, matka chłopaka. – Kiedy Jett umarł, Kelly zamknęła się w siedzibie Kościoła w Clearwater, mając do dyspozycji prywatną ochronę w dzień i w nocy. Scjentolodzy wierzą, że gdy stracisz dziecko, duch znajdzie inne ciało. W tym przypadku Kelly zaszła w ciążę kilka miesięcy później i trzecie ich dziecko – Ben – urodził się ponad półtora roku po śmierci Jetta. Wierzą, że thetan Jetta jest w Benie – twierdzi Domingo.

Dzieci Toma Cruise'a i Nicole Kidman

Jeżeli chodzi o dzieci Kidman i Cruise'a, Domingo uważa, że Isabella i Connor są wykorzystywane do PR i nazywa ich „plakatowymi dziećmi Kościoła Scjentologii” . – Nie mają wyboru – podkreśla. Ponadto z jej wiedzy wynika, że członkowie sekty użyli specjalnej taktyki, aby zwrócić dzieci przeciwko Kidman. – Po rozwodzie pary byli bardzo odizolowani od matki – dodała.

Jada Pinkett Smith rekrutowała członków sekty?

Pomimo ciągłych zapewnień ze strony Willa Smitha i jego żony, że nigdy nie należeli do Kościoła Scjentologicznego, Domingo twierdzi, że Jada rekrutowała członków ruchu. Mówi, że gdy przeprowadziła się do Los Angeles, często spotykała ją w siedzibie sekty. – To ona wprowadziła do kościoła Keenena Ivory'ego Wayansa i jego ówczesną żonę Daphne – podkreśla. – Powiedziała mi o tym sama Daphne. Jestem pewna, że dostawała za to niezłą prowizję. Zawsze była w pobliżu Celebrity Center i robiła jakieś rzeczy z Kelly Preston w biurze prezydenta – dodała.

Reprezentant Kościoła Scjentologicznego w rozmowie z „Daily Mail” stwierdził, że „Sam Domingo nie przekazała żadnych rewelacji” . – Przez ostatnie 10 lat składa fałszywe oświadczenia na temat religii scjentologicznej, wykorzystując swoje dawne kontakty ze sławnymi osobami do promowania kłamstw w brukowcach – podał.

