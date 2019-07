Gwiazda „Avengersów” nagrała rockowy kawałek. W teledysku Taika Waititi

Renner już od liceum grał na perkusji. Z biegiem lat opanował także grę na fortepianie oraz gitarze. W rozmowie z Billboard.com opowiedział więcej o swoim muzycznym hobby. – Muzyka jest dla mnie wspaniałą osobistą formą ekspresji, której początkowo nie zamierzałem z nikim dzielić. To coś takiego, że mogę usiąść przy fortepianie, akompaniować sobie i jest to natychmiastowe. Nie potrzebuję do tego kamery ani scenariusza – mówił.

Teledysk do „Main Attraction” powinien przyciągnąć nie tylko fanów aktora, ciekawych brzmienia jego głosu. Na nagraniu pojawia się również inna gwiazda Hollywood – nowozelandzki reżyser i aktor, Taika Waititi. Na marginesie, ten artysta również przyłożył się do sukcesu „Avengersów” reżyser „Thor: Ragnarok” i jako Korg (czy raczej jego głos). W teledysku Rennera widzimy go w dwóch strojach, m.in. przebranego za hot-doga.

Galeria:

Memy po Avengers: Endgame. Uwaga, zawierają spoileryCzytaj także:

Piosenka z „Króla lwa” w polskiej wersji. Lepsza niż oryginał?Czytaj także:

Mariah Carey podbija internet w nowym wyzwaniu. Wystarczyła siła jej głosuCzytaj także:

25 najbardziej irytujących postaci kinowych i telewizyjnych. Oddano na nie 1,4 mln głosów