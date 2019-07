Internauci „odkryli” kim jest mężczyzna z popularnego GIF-a. Niektórzy są w szoku

Całe zamieszanie wywołał tekst opublikowany w tym tygodniu przez „Splinter News” . W artykule wyjaśniono, że mężczyzna widniejący z GIF-a to Robert Redford, a scena pochodzi z produkcji „Jeremiah Johnson” – westernu z 1972 roku w reżyserii Sydneya Pollacka. Film opowiada o losach człowieka gór Johna „Liver-Eating” Johnsona.

Internauci są w szoku, bo zdaje się, iż część fanów GIF-a myślała, że przedstawia on innego aktora, a konkretniej Zacha Galifianakisa. Inni z kolei przekonani byli, iż jest to po prostu jakiś przypadkowy mężczyzna w górach. Jak to w takich sytuacjach bywa, internauci zamieścili swoje przemyślenia dotyczące tej kwestii na Twitterze.

