W „Stranger Things” wyrosła na prawdziwą gwiazdę. To córka słynnej aktorskiej pary

W najnowszym sezonie „Stranger Things” , który zagościł na platformie Netflix 4 lipca, pojawia się kilka nowych postaci. Jedną z najbardziej wyróżniających się i kluczowych dla fabuły jest Robin, którą poznajemy jako koleżankę Steve'a Harringtona z lodziarni. Z czasem przebojowa dziewczyna staje się coraz ważniejszym uczestnikiem wydarzeń w Hawkings.

W rolę Robin wciela się 21-letnia Maya Hawke, córka Ethana Hawke i Umy Thurman, a jej występ w serialu reklamował sam słynny ojciec. „Niektórzy z was mogli nie widzieć jej w zeszłorocznej produkcji BBC »Małe Kobietki«. Niektórzy z was mogli przegapić jej pracę w Juilliard. Wiem, że wielu z was przegapiło jej liczne występy w szkole średniej – cholera, ja nawet ominąłem kilka, a jestem jej ojcem. Niektórzy z was mogą znać jej muzykę, inni nie. Ale Panie i Panowie, poznajcie ją – MAYA HAWKE. Ona jest oryginałem #StrangerThings” – napisał na Instagramie dumny ze swojej córki Ethan Hawke.

W 2017 roku Hawke zadebiutowała na ekranie jako Jo March w adaptacji książki „Małe kobietki” na antenie BBC. Oprócz „Stranger Things” na Netfliksie, Hawke zagrała także epizodyczną rolę w filmie „Pewnego razu w... Holywood” Quentina Tarantino.

