Fani doszukali się wpadki w „Stranger Things”. Nie uwierzycie, o co chodzi

W niektórych produkcjach błędów nie trzeba specjalnie szukać, niekompetentni twórcy zasypują nas nimi na każdym kroku. W tych lepszych dziełach znalezienie czegoś niewłaściwego wymaga jednak już odrobiny wysiłku. Na przykład kilkukrotnego obejrzenia całości. W końcu przy większych budżetach, nad filmem czy serialem pracuje więcej osób i teoretycznie łatwiej jest im wychwycić błąd. Być może dlatego właśnie tak szerokim echem odbiły się niedawne wpadki w „Grze o tron” HBO, w której zapomniano usunąć z planu butelkę wody mineralnej, a nawet kubek kawy z popularnej franczyzy.

Także w „Stranger Things” Netfliksa nie uniknięto potknięcia. Trudno jednak porównywać je z tymi z „Got”. Otóż w jednej ze scen Jedenastka częstuje Mike'a... niewłaściwym M&M'sem, a dokładnie drażetką w nieprawidłowym kolorze. Akcja serialu toczy się bowiem w 1985 roku, kiedy ze względu na problemy z barwnikiem akurat nie produkowano czerwonych M&M'sów. Takiego właśnie cukierka możemy zobaczyć w dłoni bohaterki serialu. Sami przyznajcie – szokująca wpadka! Czas na petycję o ponowne nakręcenie trzeciego sezonu!

A poważniej – jeśli widzieliście już całość, to zachęcamy do przejrzenia najlepszych memów. A już zupełnie poważnie, także do prześledzenia popkulturowych smaczków, zawartych w trzecim sezonie „Stranger Things”.

Galeria:

