Jej mama chodziła do szkoły z Keanu Reevesem. Internautka pokazała zdjęcie młodego aktora

„Dziś wieczorem przy kolacji mama od niechcenia poinformowała nas, że chodziła do szkoły średniej z Kenu Reevesem” – napisała na Twitterze internautka o nicku @ _misslauren97. Być może nikt by w to nie uwierzył, jednak kobieta dostarczyła też na dowód zdjęcia z rocznika szkolnego. I rzeczywiście – widnieje w nich zarówno fotografia jak i imię oraz nazwisko przyszłego filmowego Johna Wicka.

Naturalnie twitterowy wpis szybko znalazł się na platformie Reddit, a konkretniej fanpage'u nazwanym „KeanuBeingAwesome” , gdzie zbiera setki komentarzy.

Keanu Reeves uczęszczał do czterech różnych szkół średnich w Ontario, co ujawnił w wywiadzie dla „Daily Mail” w 2008 roku. Mówił też, że jedna z nich wyróżniała się programem artystycznym, jednak został z niej ostatecznie wyrzucony. Nie jest jasne, do której szkoły uczęszczała mama internautki, która w sieci zamieściła zdjęcie z rocznika szkolnego.

Keanu Reeves

Keanu Reeves nie miał łatwego życia. Urodził się w Bejrucie w Libanie jako syn geologa Samuela Nowlina Reevesa Jr., Amerykanina pochodzenia azjatyckiego, oraz Patricii Taylor, Angielki, stylistki i projektantki kostiumów m.in. dla Dolly Parton i Davida Bowie'go. Ojciec młodego Keanu porzucił rodzinę, gdy ten miał trzy lata. Później został aresztowany i osadzony w więzieniu na Hawajach za sprzedaż heroiny. W wieku 17 lat Keanu porzucił szkołę, ponieważ nie dogdywał się ani z rówieśnikami, ani z nauczycielami. Niedługo później zaczął grać w filmach i zyskiwać popularność. Szersza publiczność poznała go dzięki roli w „Moje wlasne Idaho”. Później zagrał m.in. w „Draculi”, „Mały Budda”, „Speed – niebezpieczna prędkość”, „Johnny Mnemonic”. W 1999 roku znali go już wszyscy dzięki roli Neo w filmie „Matrix”. W 2003 wcielił się w tę rolę ponownie z „Matrix reaktywacja”. Później, w 2005 roku, popularny był film „Constantine”, a 2014 roku oglądać mogliśmy pierwszy film z serii „John Wick”.

24 grudnia 1999 roku dziewczyna Reevesa Jennifer Syme urodziła w 8. miesiącu ciąży Avę Archer Syme-Reeves. Dziewczynka urodziła się martwa. Kilka tygodni później związek pary rozpadł się. 2 kwietnia 2001 roku Syme jechała samochodem w Los Angeles, po czym wjechała w trzy zaparkowane samochody, kilkakrotnie dachowała i została wyrzucona z samochodu od siły uderzenia. Zmarła na miejscu. Według służb, kobieta leczyła się z powodu depresji, a w jej samochodzie znaleziono leki na receptę.