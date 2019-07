Nieznane dotąd scenariusze Stanleya Kubricka ujrzały światło dzienne. Przeczytaj fragmenty

Scenariusze pochodzą z lat 1954-1956, gdy Stanley Kubrick związany był z aktorką i tancerką Ruth Sobotką. Mieli oni poważne problemy małżeńskie i ostatecznie rozwiedli się po kilku latach. Później reżyser związał się z Christiane Harlan, z którą przeżył 40 lat i doczekał się dwóch córek.

„The Guardian” pisze, że pierwszym tytułem jest „Married Man” , na który składa się 35 stron pisma maszynowego z odręcznymi adnotacjami oraz kolejnych kilka stron odręcznych notatek. Drugim jest „The Perfect Marriage” z notatkami Kubricka i siedmioma stronami opisu scen. Trzeci, zatytułowany „Jealousy” liczy 13 stron maszynopisu i odręcznego materiału.

W początkowych linijkach „Married Man” Kubrick pisze: „Małżeństwo jest jak długi posiłek z deserem podanym na początku... Czy możesz sobie wyobrazić horror życia z kobietą, która przywiązuje się do ciebie, jak gumowa przyssawka, której całe życie kręci się wokół ciebie rano, w południe i w nocy? To jak tonięcie w morzu piór. Zanurzasz się coraz głębiej i głębiej w miękkiej, duszącej głębi nawyku i znajomości. Gdyby tylko walczyła. Stań się szalona lub zazdrosna, chociaż raz. Spójrz, ostatniej nocy wyszedłem na spacer. Zaraz po obiedzie. Wróciłem do domu o drugiej nad ranem. Nie pytaj mnie, gdy byłem” .

Znalezione materiały przeniesione zostały niedawno do archiwum Kubricka w University of the Arts w Londynie. – Mamy mnóstwo nowych materiałów, o których nie mieliśmy pojęcia. To wszystko leżało w jego domu. To projekty, które chciał stworzyć, ale mu się nie udało. Nie spotkałem się w nich z odniesieniami, do czegokolwiek, co wcześniej przeczytałem – mówił Nathan Abrams, profesor filmoznawstwa na Bangor University i czołowy ekspert Kubricka.

Wśród zebranych materiałów są także idee, które pojawiły się w filmie „Oczy szeroko zamknięte” cztery dekady później. Stanley Kubrick zmarł w 1999 roku w Wielkiej Brytanii zmarł niedługo po zrealizowaniu kontrowersyjnego thrillera psychoseksualnego z Tomem Cruisem i Nicole Kidman w rolach głównych.

