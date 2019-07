„Share” – nowy film HBO autorstwa nagradzanej Pippy Bianco. Jest zwiastun

Film HBO „Share” powstał na podstawie nagrodzonej na Festiwalu Filmowym w Cannes krótkometrażowej produkcji autorstwa Pippy Bianco o tym samym tytule. Obraz, który jest jej debiutem fabularnym, to pełna emocji historia napaści na tle seksualnym i zarazem studium coraz bardziej zmieniającej się roli internetu we współczesnym społeczeństwie.

Szesnastoletnia Mandy (Rhianne Barreto) budzi się na trawniku rodziców i nie do końca pamięta, gdzie była i jak wróciła do domu. Zdezorientowana odkrywa nagranie z imprezy, na którym jest zupełnie nieprzytomna i widać jak rozbiera ją nieznajomy chłopak. Niepewność związana z tym, co się właściwie stało i w jaki sposób dorobiła się wielkiego siniaka na plecach nie daje jej spokoju...

Obsada

„Share” to wstrząsająca opowieść o świecie mediów społecznościowych w reżyserii podwójnej laureatki festiwalu kina niezależnego w Sundance Pippy Bianco (serial „Euphoria”), która jest także autorką scenariusza. To bardzo odważny i nowy kobiecy głos w amerykańskim kinie. Odtwórczynią głównej roli jest Rhianne Barreto (serial „Kontra: Operacja Świt”), a pozostałych rolach występują: Charlie Plummer („Wszystkie pieniądze świata”), Poorna Jagannathan (Długa noc), J.C. MacKenzie (serial HBO „Vinyl”), Nicholas Galitzine („High Strung”), Lovie Simone (serial „Orange Is the New Black”) oraz Danny Mastrogiorgio („Główny podejrzany”). Film wyprodukowany został przez spółki A24 oraz Loveless. Obowiązki producentów pełnili Carly Hugo, Tyler Byrne oraz Matt Parker.

Produkcja została doceniona na tegorocznych festiwalach. Na Festiwalu Filmowym w Sundance Pippa Bianco otrzymała nagrodę Waldo Salt Screenwriting Award za scenariusz, a Rhianne Barreto Nagrodę Specjalną Jury za osiągnięcia w aktorstwie. Produkcja pokazywana była jako film zamknięcia na Festiwalu Filmowym New Directors/New Films organizowanym przez MoMA oraz Film Society of Lincoln Center, prezentowana była także w oficjalnej selekcji na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Premiera filmu „Share”

Premiera filmu HBO „Share” odbędzie się w HBO GO równolegle z amerykańską premierą. Film zostanie dodany do serwisu 28 lipca po godzinie 4.00 rano. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 23 sierpnia o godzinie 22.10.