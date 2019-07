Ed Sheeran potwierdził, że wziął ślub. Kim jest jego wybranka?

Ed Sheeran pytany był o osobisty tekst w piosence „Remember the Name” , którą nagrał wraz z Eminemem i 50 Centem. Dokładnie chodziło o słowa: “Watch how the lyrics in the songs might get twisted / My wife wears red, but looks better without the lipstick „ (pol.” Zobacz, jak teksty w piosenkach można przekręcić. Moja żona nosi czerwony kolor, ale wygląda lepiej bez szminki „).

– Napisałem tekst właściwie zaraz przed tym, jak ja i Cherry się pobraliśmy i wiedziałem, że będziemy już małżeństwem po tym, gdy piosenka ujrzy światło dzienne – powiedział 28-letni Sheeran. – Myślałem, że ktoś ją usłyszy i powie: Och, są małżeństwem! – przyznał.

Sheeran mówił też o piosence „I Don't Care” , którą nagrał z Justinem Bieberem. – Bieber się ożenił, ja się ożeniłem. Ta piosenka opowiada o byciu na imprezie branżowej z kobietą, którą kochasz, a także o czymś w rodzaju: piep*** to, po prostu bawmy się dobrze – tłumaczył. – Właściwie ta piosenka była pomysłem Cherry. Pytała, dlaczego nie zaangażuje w to Biebera, bo byłby w niej idealny. To po prostu pasowało – dodał.

Ed Sheeran i Cherry Seaborn są parą od 2015 r., ale poznali się jeszcze w szkolnych czasach we wschodniej Anglii. W 2016 roku artysta postanowił odpocząć od muzyki. Zamiast pracować nad nowymi utworami, wybrał się ze swoją dziewczyną w podróż dookoła świata. 26-latek przyznał, że w końcu miał czas, by „zakochać się na nowo”. – Zawsze angażowałem się w związki. Teraz jestem gotów, by założyć rodzinę. Chcemy mieć dzieci –mówił Zane'owi Lowe'emu na antenie Beats 1.

Co ciekawe, Cherry Seaborn pasjonuje się grą w hokeja. W 2012 roku wraz z reprezentacją Anglii U-21 wywalczyła brąz na Mistrzostwach Europy. Studiowała na Duke University w Północnej Karolinie. Zawodowo jest księgową.

