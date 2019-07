Kupili dom znany z horroru „Obecność”. Twierdzą, że są nawiedzani przez duchy

– Zmagamy się z otwartymi drzwiami, słyszymy kroki, uderzenia – mówi właściciel domu Cory Heinzen. – Bardzo trudno mi zostać tam samemu. Nie czuje tam żadnych złych mocy, ale zdaje się, że dzieje się tam bardzo dużo – podkreśla.

Jeżeli wierzysz w duchy – nie będzie ci trudno uwierzyć i w to. W końcu film „Obecność” oparty był na historii rodziny Perronów, która mieszkała w domu w Harrisville przez całe lata 70. Ostatecznie szukali pomocy, aby uporać się z duchami u nieżyjących już Eda i Lorraine Warrenów, którzy zostali na ekranie przedstawieni przez Verę Farmigę i Patricka Wilsona.

Chociaż wielu uważało domonologa Eda Warrena i medium Lorraine Warren za kontrowersyjne postaci, Andrea Perron stała przy swoim, opowiadając kilka lat temu w rozmowie z USA Today o tym, co wydarzyło się w domu. Z kolei Lorraine podkreślała, że „to, co się tam wydarzyło, było przerażające i wciąż ma na nią wpływ” .

Teraz wydaje się, że Heizenowie przeżywają to samo. – Ta cała podróż była zarówno przerażająca jak i ekscytująca. Uwielbiam to, że mamy okazję dzielić z nimi dom – mówiła, odnosząc się do duchów, które jak wierzy, mieszkają z nimi.

Para zapowiada, że zamierza przeprowadzić remont w domu i wynajmować dwa pokoje przyjezdnym, aby mieli okazję spędzić w nim straszną noc.