Edyta Górniak zauważona przez Miley Cyrus. Zachwyt polskiej wokalistki

„MILEY!! OMG” – tymi słowami oraz trzema serduszkami emoji podsumowała całą sytuację Edyta Górniak. „Oh my God”, czyli „O mój Boże” to także powtarzane w refrenie słowa piosenki, od której zaczęło się całe zamieszanie. Chodzi o utwór „Mother's Daughter” – najnowszy singiel promujący nową płytę Miley Cyrus „She Is Coming”. Na YouTube pikantny teledysk do tej piosenki obejrzano już 30 milionów razy. Jak się okazuje, fanką tej kompozycji jest także właśnie Górniak, która na swoim Instagramie zamieściła krótkie nagranie z fragmentem „Mother's Daughter” w tle.

Niespodziewanie ta właśnie aktywność w mediach społecznościowych została dostrzeżona przez Miley (albo osoby prowadzące jej konto na Instagramie). Filmik z twarzą Edyty Górniak pojawił się więc na obserwowanym przez blisko sto milionów użytkowników koncie. Trudno więc dziwić się reakcji polskiej piosenkarki, która zachwycona pokazała dowód swojego szczęścia.