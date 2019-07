Trwają castingi do kolejnej edycji „Big Brothera”. Co radzą finaliści ostatniego sezonu?

– Musicie być sobą, nie możecie udawać, bądźcie kreatywni, wyrozumiali i bardzo cierpliwi – mówi Radosław Palacz. – Przede wszystkim nie przygotowujcie się do tych castingów. Wy macie tam pokazać całych siebie, to, jakimi jesteście ludźmi – dodał Bartłomiej Boruc. – Być sobą, zachowywać się tak, jak zachowujemy się na co dzień – uważa Igor Jakubowski. Siódma edycja „Big Brothera” startuje już jesienią tego roku.

Castingi cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które chciałyby znaleźć się w domu Wielkiego Brata. Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że dotychczas zgłosiło się już 10 tysięcy osób. Co ciekawe, chociaż castingi rozpoczęły się niedawno, to już znane jest nazwisko pierwszej uczestniczki show. Będzie nią Karolina Włodarska. Modelka pojawiła się w domu Wielkiego Brata pod koniec pierwszej edycji.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu.