Emily Hartridge zginęła w wypadku elektrycznej hulajnogi. Miała 35 lat

Jeszcze na początku tego tygodnia Emily Hartrige dodała na swoim profilu na YouTube filmik, w którym opowiada o tym, jakie są plusy bycia w związku z młodszym mężczyzną. Tam wspomina m.in. o tym, że jej partner kupił jej elektroniczną hulajnogę.

Gdy doszło do wypadku 35-latka jeździła hulajnogą nieopodal swojego domu w Battersea w południowym Londynie. Uważa się, że jej śmierć jest pierwszą z udziałem elektrycznej hulajnogi w Wielkiej Brytanii. Poruszanie się tym środkiem transportu jest tam zabronione zarówno na chodnikach, jak i na ulicach.