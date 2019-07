Emily Hartridge zginęła w wypadku elektrycznej hulajnogi. Miała 35 lat

Jeszcze na początku tego tygodnia Emily Hartrige dodała na swoim profilu na YouTube filmik, w którym opowiada o tym, jakie są plusy bycia w związku z młodszym mężczyzną. Tam wspomina m.in. o tym, że jej partner kupił jej elektroniczną hulajnogę.

Gdy doszło do wypadku 35-latka jeździła hulajnogą nieopodal swojego domu w Battersea w południowym Londynie. Uważa się, że jej śmierć jest pierwszą z udziałem elektrycznej hulajnogi w Wielkiej Brytanii. Poruszanie się tym środkiem transportu jest tam zabronione zarówno na chodnikach, jak i na ulicach.

Na kanale YouTube Emily Hart miała ponad 345 tysięcy obserwujących. Informacja o jej śmierci została zamieszczona na jej Instagramie. „Cześć wszystkim. To straszna rzecz do przekazana na Instagramie, ale wiemy, że wiele z was spodziewało się dziś zobaczyć Emily i to jedyny sposób, w który możemy dotrzeć do was wszystkich. Emily miała wypadek i zmarła. Wszyscy ją kochamy i nigdy nie zostanie zapomniana” - podkreślono.

